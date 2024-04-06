السبت 06 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

"سلام هو حتى مطلع الفجر".. مسجد الجامع ينهى فعىليات ليلة الـ27 رمضان (فيديو وصور)

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة

نظم مسجد الجامع الكبير بمدينتي حزمة من الفعاليات الدينية منذ صلاة المغرب أمس الجمعة، ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان، واستمرت حتى فجر اليوم السبت الثامن والعشرين من الشهر المبارك، وضمت الفعاليات الصلاة تلاوة القرآن والذكر والابتهالات والمسابقات القرآنية ووالمعلومات العامة.

وبدأت الفعاليات عقب صلاة العشاء بصلاة التراويح  التي حضرها آلاف من المصليين بصحن وساحة المسجد، وبعدها قراءة سورة يس لجميع الملصيين في آن واحد، ثم صلاة التسابيح، التي اصطف الآلاف من المصليين لأداءها.

وبين الشيخ محمود الأبيدي، إمام وخطيب المسجد، فضل صلاة التسابيح - قبل أن يؤم المصليين، قائلا: "إنها صلاة ورد أنها مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات".

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وأكد الأبيدي أنها: "ن صلاة التسابيح مشروعةٌ ومستحبةٌ، وثواب صلاة التسابيح معلومٌ بما ورد في الحديث لمن فعلها وواظب عليها خصوصًا في المواسم المباركة، ويجوز للشخص أن يصليها فردا أو في جماعة".

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واستشهد الأبيدي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن صلاة التسابيح ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمه العباس رضي الله عنه: «يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ! أَلَا أُعْطِيكَ! أَلَا أَمْنَحُكَ! أَلَا أَحْبُوكَ! أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ خِصَالٍ! إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تَصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِي أَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَهْوِي سَاجِدًا فَتَقُولُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُها عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُها عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَفْعَلُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمُرِكَ مَرَّةً».

وعقب صلاة التسابيح قرأ الشيخ أحمد تميم المراغي، ما تيسر من آيات الذكر الحكيم، في حضور المئات من رواد المسجد وفي حالة خشوع تام للاستماع للقرآن الكريم  في هذه الليلة المباركة، وأعقب تلاوة القرآن مسابقة معلومات عامة أقيمت للأطفال وتم تزيع حوائز على الأطفال.

وبعدها، بدأت صلاة التهجد، أمَ المصليين الشيخ أحمد تميم المراغي، والتي أعقبها سحور جمع جميع رواد المسجد، ثم قراءة الأوراد والأذكار وبعدها صلاة الفجر.

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المسجد الجامع الكبير صلاة المغرب إمام وخطيب المسج الشيخ محمود الأبيدى تلاوة القرآن ساحة المسجد

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