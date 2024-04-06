السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

يوسف عبدالمعطى: نشكر الرئيس السيسى على رعاية ذوى الهمم وحفظة كتاب الله

خلال التكريم
خلال التكريم

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الفائز بالمركز الأول من فرع ذوي الهمم، يوسف السيد عبدالمعطي السيد - من محافظة الجيزة - طالب بكلية القرآن الكريم، الفائز بالمركز الأول في فرع ذوي الهمم- بجائزة قدرها 400 ألف جنيه، قال إنه حفظ القرآن الكريم كاملًا في سن السادسة، وختم القرآن في الثامنة، والتحق بكلية علوم القرآن بجامعة طنطا.

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وأضاف أنه والدته هي من تعاونه وتحرص على مصاحبته إلى الكلية من الجيزة إلى طنطا لحضور المحاضرات، موضحًا أنه شارك في عدة مسابقات محلية، وكان يحصل على المركز الأول، وهذه أول مرة يشترك في مسابقة عالمية.

وأوضح أن لديه أخًا وأختًا من ذوي الهمم، وحرصت والدتهم على تعليمهم حتى حصولهم على شهادات جامعية، وحفظ القرآن الكريم، ثم أهدى جائزته إلى والدته التي حرصت على وصولهم إلى هذه المرحلة، موجهًا الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لذوي الهمم وحفظة كتاب الله.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يوسف السيد عبد المعطي رئيس الجمهورية كلية القرآن الكريم حفظ القران الكريم علوم القرآن

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