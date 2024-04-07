"الأسرة القرآنية": حفظنا القرآن وألتحقنا بالأزهر تنفيذذا لوصية جدنا

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الفائزون في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، في احتفالية ليلة القدر التي عقدتها وارة الأوقاف، أمس السبت، وجهت الأسرة القرآنية -الفائزة في حفظ القرآن الكريم مع فهم معاينه-، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على رفع قيمة الجائزة إلى 750 ألف جنيه، كما وجهت الشكر للدكتور محمد مختار، جمعة، وزير الأوقاف، على رعايته أهل القرآن الكريم وأهله، ودعمه وتأهيله للأئمة.

وأوضح الشيخ سعيد محمد سعد عيسي إن والديه حرصا على حفظه وأشقائه للقرآن الكريم، وبدأ من عمر ٥ سنوات في كتاب القرية وحفظ القرآن على يد الشيخ مختار عبد الحميد، والتحق وباقي أخوته بالأزهر الشريف تنفيذًا لوصية جدهم الذي كان يعمل مديرًا عامًا للوعظ وقتها.

وأضاف أنه ختم القرآن على يد شيخه وعمره ١٢ سنة، ثم تعلم القراءات السبع على يد شيخ آخر، وحصلت على قرابة ٢٠ شهادة تقدير في حفظ القرآن الكريم، لافتا أن تقدمه وأخويه في مسابقة الأسرة القرآنية وأنهم اجتازوا ٩ اختبارات بداية من شهر أغسطس الماضي وحتي إعلان فوزهم بالمركز الأول في ديسمبر 2023.

وقال شقيقه الشيخ عبدالعزيز، إن الامتحانات بدأت في مديرية أوقاف البحيرة ثم تم تصعيدهم إلى التصفيات في القاهرة، وأنه ختم القرآن أكثر من ٢٠ مرة خلال المسابقة، إنه في البداية كانوا يحفظون القرآن معًا ويصححون لبعضهم البعض في القراءة والتجويد، ويحثون بعضهم على المراجعة والحفظ والتجويد وهو ما كان حافزًا لهم على التفوق.