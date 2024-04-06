السبت 06 أبريل 2024
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الدين لله

الضويني: كلمة الإمام الأكبر باحتفالية ليلية القدر "تاريخية" وفيها علاج الأمة

الدكتور محمد الضويني
الدكتور محمد الضويني

 

*الضويني يثمن دعوة شيخ الأزهر لتحقيق «وحدة علمائية» ويعرب عن أمله في أن تشق طريقها للتنفيذ*


أشاد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، بكلمة فضيلة الإمام أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اليوم باحتفالية ليلية القدر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدا أنها كلمة تاريخية تلمس حال الأمة، وتكشف الأسباب الحقيقية لأزمات عالمنا المعاصر.

وقال وكيل الأزهر، إن كلمة الإمام الأكبر اليوم حملت رسائل حكيمة للأمة الإسلامية والعالم العربي، والتي أكد فيها أن تعاملنا العربي مع القضية الفلسطينية لا يعكس حجم ما أنعم الله به علينا من ثروات، وأننا لن نستعيد قدرتنا على النهوض والتقدم ومواجهة أزماتنا إلا بتحقيق وحدة العرب والمسلمين.

وثمّن الدكتور الضويني، دعوة شيخ الأزهر، علماء الأمة لتحقيق «وحدة علمائية» تجمع رموز ‏الإسلام وتوصد ‏‏الباب ‏أمام الاختلافات المعاصرة، مؤكدا أنها مبادرة طيبة تسهم في لم الشمل ووحدة الصف المسلم، والعمل على التقريب بين مدارس الفكر الإسلامي، معربا عن أمله في أن تشق هذه الدعوة طريقها للتنفيذ والتطبيق وأن يتجاوب المسلمون معها بمختلف مذاهبهم.

الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر ليلية القدر

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