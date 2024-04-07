عيد حماد: كلمة الرئيس السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية اتسمت بالشفافية والمصارحة

قال النائب عيد حماد عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إفطار الأسرة المصرية جاءت كاشفة لأولويات الولاية الرئاسية الجديدة، مشيدا بتأكيد الرئيس السيسي بأن الشعب المصري هو البطل والمعلم الذي تحمل الصعاب وواجه التحديات.

وأضاف النائب عيد حماد، في بيان له، أن الرئيس السيسي يتعامل دائما مع الشعب المصري بالصراحة والشفافية ولا يخفي على المواطنين أي شيء، موضحا أن توجيهات الرئيس السيسي بوضع قضية بناء الإنسان المصري على رأس أولويات العمل الوطني تعد خطوة جيدة في إطار بناء الدولة وخدمة الوطن والمواطن.

وثمن عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي باستمرار الحوار الوطني وأن تكون الموضوعات الاقتصادية ذات أولوية، مؤكدا أن ذلك يعكس حرص الرئيس السيسي على سلك كل الطرق التي تستهدف معالجة المشكلات الاقتصادية الراهنة.

وأشار النائب عيد حماد، إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على استمرار دعم تمكين الشباب والمرأة يأتي في إطار أنهم شركاء الحاضر والمستقبل، مؤكدا أن حديث الرئيس السيسي اتسم بالشفافية والمصارحة والتي كشفت طبيعة التحديات التي مرت على الدولة المصرية في عملية البقاء والبناء من أجل الحفاظ على الدولة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد الاستمرار في تنفيذ إجراءات لإصلاح المسار الاقتصادي، لمصر؛ قائمة على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم القطاع الخاص مع توفير إجراءات الحماية الاجتماعية اللازمة للطبقات الأولى بالرعاية.

كما أكد دعمه حالة الانفتاح والإصلاح السياسي، التي بدأت منذ إطلاق دعوة الحوار الوطني في أبريل 2022، والتي دعم الرئيس مخرجاتها الأولى، موجهًا الحكومة ومؤسسات الدولة برعايتها وتنفيذها مع الاستمرار فى دعم الشباب وتمكين المرأة، على مختلف الأصعدة: السياسية والاقتصادية والمجتمعية.