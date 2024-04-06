حسين حمودة لـ"الشاهد": رواية سمرقند تناولت المساحات الدموية فى شخصية حسن الصباح

قال الدكتور حسين حمودة، أستاذ النقد الأدبي بكلية الآداب بجامعة القاهرة، إن رواية سمرقند تناولت المساحات الدموية في شخصية حسن الصباح.

وأضاف "حمودة" خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مساحة الاجتهاد للمبدع أكبر من الجوانب التي أغفل عنها المؤرخون.

وتابع: "وفي نفس الوقت ينفي بعض الروايات ويري جوانب تاريخية حتي في التسمية وهم السفاحون ويرجع فكرة الأساسين في العقيدة، وكذلك يقف عند جوانب درامية في هذه التجربة مثل قتل حسن الصباح لابنه، ويقف عند جوانب لها طابع درامي واضح وهي في الحقيقة تجربة لأي تناول، مثل قتل ابنه وبعد ذلك يكتشف أن ابنه برىء".

وأكمل: "التجربة تذكرنا بالسلطان برقوق الذي قتل ابنه ومكث يندم طول حياته وهي القصة مكتوبة كتابة جميلة، وهناك تجربة لأحمد خالد توفيق وهناك رواية في المغرب، وهناك شبة اتفاقات بين الأعمال الأدبية وبين تنوع أو اختلاف بينها، ولكن المؤكد أن كل عمل أدبي منها يعكس رؤية وتصورًا إبداعيا بالاساس عند الذين أبدعوا هذه الأعمال، والحشاشين تجربة قائمة علي اتساع ورحابة في التاريخ".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.