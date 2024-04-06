السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز

محطة تل أبيب

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

نتنياهو
نتنياهو

تجمع عدد من المتظاهرين مجددًا في كل من تل أبيب وقيسارية وحيفا يوم السبت، مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة.

ودعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح جميع الإسرائيليين المحتجزين في غزة قبل مرور ستة أشهر على اندلاع أحداث السابع من أكتوبر.

ولوح العديد من الأشخاص بالأعلام الإسرائيلية ورفعوا لافتات عليها صور المحتجزين، مطالبين الحكومة بإعادتهم إلى وطنهم أحياء.

وتظاهر مئات من ذوي الرهائن الإسرائيليين، الجمعة، أمام وزارة الدفاع في تل أبيب، حاملين صور أقاربهم الذين احتجزوا من قِبل حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى.

ومنذ السابع من أكتوبر، ينفذ عشرات الإسرائيليين اعتصامًا متواصلًا أمام مقر وزارة الدفاع، متعهدين بمواصلة تحركهم إلى حين استقالة نتنياهو، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، السبت، إن إسرائيل تأكدت من احتجاز 212 رهينة في غزة.

وحمل المتظاهرون لافتات كُتب عليها «حرروا الرهائن... أوقفوا إطلاق النار»، ورددوا هتافات تدعو لتحرير الرهائن.

المتظاهرين تل أبيب بنيامين نتنياهو الإسرائيليين غزة السابع من أكتوبر

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متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

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