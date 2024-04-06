فوضى عالمية جديدة.. كيف عطلت حرب غزة العلاقات الدولية؟

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، في تقرير لها اليوم، الضوء على الفوضى العالمية المربكة التي ولدتها حرب غزة التي دامت ستة أشهر، وهي الفوضى التي ليس لها حتى الآن لاعب مهيمن، أو نظام قيم، أو مؤسسات فاعلة، وفق قولها.

واعتبر التقرير أن القوى العظمى الآن تتنافس أو تتعايش أو تواجه بعضها البعض في جميع أنحاء المنطقة، لكن لم تعد أي منها، على الأقل في الأمم المتحدة، قادرة على فرض نسختها من النظام بعد الآن، مستشهدًا بما كتبه الصحفي جريج كارلستروم مؤخرًا في مجلة فورين أفيرز: "انسوا الحديث عن الأحادية القطبية أو التعددية القطبية"، "الشرق الأوسط غير قطبي، لا يوجد أحد مسؤول".

حرب غزة تحدد مستقبل الشرق الأوسط

وقالت الصحيفة، إنه "ما زال الكثيرون يتوقعون أن هذه الحرب ستحدد كل شيء في المستقبل وتثبت نقطة تحول لصالحهم".

وتعتقد إيران أن الولايات المتحدة أقرب إلى الخروج من العراق أكثر من أي وقت مضى خلال العقدين الماضيين، وقال رئيسها إبراهيم رئيسي إن الحرب في غزة ستؤدي إلى "تحول في النظام الظالم الذي يحكم العالم".

وادعى حليف إيران، زعيم حزب الله حسن نصر الله، الذي تبادلت مجموعته إطلاق النار مع إسرائيل عبر الحدود اللبنانية، "بداية مرحلة تاريخية جديدة" للشرق الأوسط بأكمله وأن إسرائيل لن تكون قادرة على الصمود في وجه "طوفان الأقصى".

وعلى النقيض من ذلك، تعهد بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، في التاسع من أكتوبر، بعد يومين من مذبحة حماس في إسرائيل والتي أشعلت شرارة الحرب، بأن المنطقة سوف تتغير لصالح إسرائيل. وأضاف: "ما سنفعله بأعدائنا في الأيام المقبلة سيتردد صداه معهم لأجيال عديدة"، و"بعد مرور ستة أشهر، لا أحد يصدق أنهم خسروا بعد"، وفق رؤية "الجارديان".

حرب غزة فرصة ذهبية لروسيا

أضافت الصحيفة، ووسط هذه التقييمات المتضاربة، فإن الصين وروسيا ليستا متفرجتين تماما، لكنهما لا تحركان ساكنا لتخفيف الانزعاج الأمريكي، لافتة إلى أن تم استغلال الدعم الأمريكي لإسرائيل في حرب غزة باعتباره فرصة ذهبية لإعادة تأهيل روسيا بعد أوكرانيا، وفي لغة مصممة لجذب الجنوب العالمي، أدان لافروف "ازدواجية أمريكا المذهلة ومعاييرها المزدوجة".

ونوهت بأنه من بين القوى الناشئة، كان الدرس المستفاد من غزة هو أن الوقت قد حان لانضمام أصوات جديدة إلى الطاولة العليا؛ حيث قال فيليبي ناصر، أحد كبار المستشارين في وزارة الخارجية البرازيلية: "هذه الحرب بشعة لكنها تتحدث عن مشكلة أكبر: الافتقار إلى إصلاح مؤسسات الحكم العالمية، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في المقام الأول"، "هذه هي نقطة الالتقاء عبر الجنوب العالمي. إنهم يشعرون أن النظام الدولي غير متماثل إلى حد كبير ويضر بمصالحهم. وتُظهر عمليات الفيتو الأمريكية الثلاثة مدى انحناء القواعد".

وتطرق التقرير إلى حديث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أزمة مماثلة، عندما قال" إن "النظام الدولي الحالي، الخالي من المفاهيم الأساسية مثل التضامن والعدالة والثقة، لا يمكنه حتى الوفاء بالحد الأدنى من مسؤولياته"، منوهًا إلى وصف وصفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، غزة بأنها المظهر الأخير للصراع ضد الاستعمار والإمبريالية، وذهبت إلى محكمة العدل الدولية لإثبات وجهة نظرها.

بين المثقفين المقيمين في الغرب، هناك شعور بأن شيئًا عميقًا يجري على قدم وساق.

وقال إميل حكيم، من المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية: "لقد حررت الكارثة في غزة شريحة كبيرة من الليبراليين والمهنيين في العالم العربي من الوهم بشكل كامل بشأن الادعاءات الغربية بدعم القيم والاهتمام بها في إدارة السياسة الخارجية"، "إنهم ينظرون إلى الهزيمة الغربية بشأن غزة ويشعرون بالخيانة - أو، بالنسبة لمن كانوا دائما يسخرون من الغرب، فإنهم يشعرون بأنهم على حق. على سبيل المثال، قام بعض الذين تعاطفوا مع أوكرانيا بتغيير مواقفهم الآن. كبار المسؤولين والدبلوماسيين الغربيين ليس لديهم أدنى فكرة عن هذه الديناميكية.

وحذر برونوين مادوكس، مدير مركز تشاتام هاوس للأبحاث ومقره المملكة المتحدة، من تداعيات واسعة النطاق. "التهمة هي أن الغرب يكتب القواعد التي تناسبه إذا لم تدرك الدول التي تدعم أوكرانيا وتعمل من أجل السلام في الشرق الأوسط مدى قوة هذه التهمة، فإنها ستفشل في المساعدة في حل أي من الصراعين.

حرب غزة كشفت عجز الدبلوماسية الأمريكية

في هذا الإطار، رأى تقرير "الجارديان" أنه في مواجهة هذا الوابل، لم تتمتع الدبلوماسية الأمريكية بأفضل أوقاتها، حيث يبدو كل يوم أن عجزها عن السيطرة على الأحداث يصبح أكثر وضوحا.

وقال: "واشنطن تخوض حربًا لم تكن تتوقعها، في منطقة كانت تسعى إلى تركها وراءها، دفاعًا عن حليف يرفض أن يفعل ما يطلب منه"، مضيفًا: "وكلما طال أمد الصراع ــ ولم يتوقع سوى ستة أشهر منه ــ كلما زادت نضال الدبلوماسية الأمريكية في تحمل الضغوط المتضاربة".

وقد أظهر نتنياهو، الراغب في كسب المزيد من الوقت "لإنهاء المهمة"، عدم رغبته في الاستماع إلى جو بايدن، في حين طالب مجلس التعاون الخليجي، بغض النظر عن آرائه الخاصة بشأن حماس، الولايات المتحدة باتخاذ موقف حاسم مع إسرائيل والاعتراف بفلسطين كدولة، وفي الوقت نفسه، ادعى مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد للولايات المتحدة العديد من الحلفاء، أن إسرائيل استخدمت الجوع كسلاح، وحتى المملكة المتحدة تحركت لإظهار بعض الاستقلال عن واشنطن.