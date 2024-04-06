شيخ الأزهر يوجه نداءً لعلماء الأمة من جميع المذاهب فى احتفالية ليلة القدر

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر: إنه "على يقين أن ما تعج به منطقتنا اليوم من مآس وأحزان ومشاعر سوداء يجب أن يمثل نقطة تحول حاسم بين عهد مضى وعهد جديد تأخذ فيه الدول العربية والإسلامية بأسباب القوة والمنع المدعومة بالإيمان بالله وبقيم الإسلام والأديان السماوية كي ماتستحق مكانتها اللائقة بتاريخها وحضارتها".

وأضاف شيخ الأزهر، خلال كلمته باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، بحضور الرئيس السيسي، اليوم السبت: ولا أسأم أن أكرر ما سمعتموه كثيرًا أن الخطوة الأولى الصحيحة على الطريق، قول الله تعالى (ولاتنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين)، موضحًا أن "معنى تفشلوا أن تجبنوا، وتذهب ريحكم معناها أن تخور قواكم، وتبيد حضارتكم".

وتوجه برجاء إلى علماء الأمة، مرددا:"تحقيق وحدة علمائية تجمع بين رموز الإسلام من سنة وشيعة وإباضية وغيرهم ممن هم من أهل القبلة، يجتمعون بقلوبهم ويجلسون على مائدة واحدة؛ لوضع حدود فاصلة بين ما يجب الاتفاق عليه، ومايصح الاختلاف فيه، وأن نقتدي في اختلافنا باختلاف الصحابة والتابعين الصالحين، ذلك الاختلاف هو الذي أسرى العلوم الإسلامية وحولها إلى معين لاينضب وأن نوصد الباب في وجه اختلافاتنا المعاصرة التي أورثتنا الكثير من الشقاق والأحقاد، وقدمتنا لقمة سائغة للأعداء".

واختتم:"وإني لعلى ثقة بأن يثمر اتفاق علماء الأمة، سيثمر بالضرورة، اتفاق قاداتها ويدفعهم لتحقيق المصالح القُطرية في إطار المصلحة العربية والإسلامية، وهم قادرون على ذلك بفضل الله وعونه".