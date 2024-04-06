حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بمدينة نصر

أمرت نيابة شرق القاهرة بحبس شقيقين كوَّنا تشكيلًا عصابيًّا تخصص في السرقات بمنطقة مدينة نصر، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» يتضمن تكسير زجاج إحدى السيارات وسرقة حقيبة بها «جهاز لاب توب، تابلت، مبلغ مالي، بعض الأوراق».

وبالفحص تبيَّن أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من «مهندس مدنى- مقيم بدائرة القسم» بكسر زجاج السيارة الخلفي وسرقة الحقيبة الخاصة بزوجته، وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة، شقيقين مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما «جهاز لاب توب من متحصلات نشاطهما الإجرامي»، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في السرقات من داخل السيارات، وأقرَّا بارتكابهما واقعتين سرقة بذات الأسلوب وأرشدا عن المسروقات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بقرارها المتقدم بحبسهما.