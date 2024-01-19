الجمعة 19 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بسرقة الشقق السكنية بأسلوب كسر الباب فى الشروق

المتهمين
المتهمين

قررت نيابة الشروق وبدر حبس عصابة سرقة الشقق السكنية بمدينة الشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجلت التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.

بداية الواقعة عندما تمكن المقدم أحمد عويس رئيس مباحث الشروق من  ضبط (عاطلين- لهما معلومات جنائية) لقيامهما بسرقة (هاتف محمول – 3 جهاز لاب توب جهاز تابلت) من داخل شقة بدائرة قسم شرطة الشروق.

وبمواجهتهما أمام الرائد محمد عاشور معاون مباحث الشروق اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب وتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بذات الأسلوب، وأقرا بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، بإرشادهما خرجت مأمورية قادها الرائد عمرو أشرف معاون المباحث، وتم ضبط كافة المسروقات لدى عملائهما سيئى النية (3 أشخاص) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة.

مباحث الشروق نيابة الشروق وبدر سرقة الشقق مدينة الشروق جهاز تابلت

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