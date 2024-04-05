مراسل القاهرة الإخبارية يكشف أسباب انهيار سد مدينة أورسك الروسية

أكد حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، أن خدمات الطوارئ الروسية، أعلنت عن انهيار سد وسط فيضانات في مدينة أورسك وعمليات الإخلاء جارية.

وأضاف أن 4 آلاف مبنى سكني يقع في منطقة الفيضانات بسبب انهيار السد بمدينة أورسك الروسية، مؤكدًا أن المعلومات الأولية تشير إلى أن ذوبان الجليد بشكل سريع أدى إلى انطلاق تيارات ضخمة من المياه مما تسبب في انهيار السد.

وأشار إلى أن الطوارئ الروسية قامت بإجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص بضواحي منطقة أورينبورج التي تضم مدينة أورسك الروسية.