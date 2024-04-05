الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب سلوفينيا: قرارات مجلس الأمن ملزمة لأعضائه كافة ويجب تنفيذها

مجلس الأمن
مجلس الأمن

قال مندوب سلوفينيا لدى مجلس الأمن، إن إسرائيل تستخدم التجويع سلاح حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف خلال كلمته  بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

ونوه، أن قطاع غزة شهد 6 أشهر من الدمار والتجويع في تهديد واضح للسلم والأمن الدوليين، مطالبًا بضرورة  إدخال الماء والغذاء والأدوية الكافية للفلسطينيين في قطاع غزة.

وأوضح أنه يجب توفير التدابير الأمنية اللازمة لعمال الإغاثة في قطاع غزة لمواصلة أداء مهامهم الإنسانية، كما يجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية.

مندوب سلوفينيا القاهرة الإخبارية المساعدات الإنسانية قطاع غزة غزة

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