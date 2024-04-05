الجمعة 05 أبريل 2024
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مراسل القاهرة الإخبارية: دخول 8 سيارات غاز وسولار من معبر رفح لقطاع غزة

مراسل قناة القاهرة
مراسل قناة القاهرة الإخبارية

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن متوسط دخول الشاحنات الخاصة بالمساعدات الإنسانية 60 شاحنة يوميا منذ أمس.

وأضاف مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن 4 شاحنات من الغاز، و4 للسولار سمح لها الدخول بمعبر رفح اليوم، بدون تفتيش.

وأشار إلى أن نحو 43 شاحنة محملة بالمساعدات توجهت لمعبر كرم أبو سالم، كما أن عدد المصابين الذين تم استقبالهم من غزة اليوم، ارتفع إلى 17 مصابا، بالإضافة إلى المرافقين.

ونوه، أن مطار العريش مستمر في استقبال طائرات المساعدات، مؤكدا بأن الفترة الماضية تم استقبال أكثر من 540 طائرة محملة بالمواد الإغاثية.

 

مراسل قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية رفح غزة مطار العريش

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