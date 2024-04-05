مدير المكتب الأممى لتنسيق الشئون الإنسانية: لا يمكن السماح باستمرار المأساة فى غزة

قال "راجا سينجام" مدير المكتب الأممي لتنسيق الشئون الإنسانية، إنه يجب السماح لأونروا والمنظمات الإنسانية بالوصول الآمن إلى مناطق شمال غزة.

وأضاف "سنيان" خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن على إسرائيل الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي.

ونوه إلى أن مئات الآلاف من الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة يحتاجون إلى المواد الغذائية، كما نحتاج إلى تضافر العمل الجماعي لوقف المجاعة في قطاع غزة.

وأشار إلى أن أونروا تواصل إدارة 7 مراكز صحية تقدم الخدمة الطبية لنحو 20 ألف شخص يوميا في غزة، ولا يمكن السماح لاستمرار المأساة الإنسانية في قطاع غزة، ويجب إطلاق سراح المحتجزين في غزة ومعالجتهم بشكل إنساني.