الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مندوب روسيا بمجلس الأمن: إسرائيل تنفذ عمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين

غزة
غزة

قال مندوب روسيا، إن إسرائيل تنفذ عمليات تطهير عرقي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ويجب تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في غزة واحترام القوانين الدولية.

وأضاف خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، ونقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن المساعدات الإنسانية تلاقي صعوبة كبيرة في الوصول إلى قطاع غزة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي.

وأشار إلى أنه يجب توفير التدابير الأمنية اللازمة لضمان وصول المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل لم تقدم أي معلومات تؤكد الاتهامات التي وجهتها لموظفي أونروا.

ونوه، أن إسرائيل منعت وصول المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة الذي يشهد أسوأ الظروف، مضيفًا أن إسرائيل تشن حملة على أونروا قبل 7 أكتوبر وتستهدف العاملين بالوكالة.

وأكد أن 179 موظفا أمميا قتلوا خلال الحرب بغزة في أثناء أدائهم مهامهم دون إجراء أي تحقيقات، وعلى المجلس ضمان التنفيذ الكامل لقرارات وقف العنف في غزة ومنع التهجير القسري للفلسطينيين.

 

أونروا القصف الإسرائيلى إسرائيل القاهرة الإخبارية قطاع غزة مجلس الأمن

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