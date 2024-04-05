مندوب الصين: ندعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة

قال مندوب الصين لدى مجلس الأمن، إنه يجب التنفيذ الفوري لقرارات مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة، وعلى إسرائيل التوقف عن جرائمها.

وأضاف، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن لمناقشة الأوضاع الأخيرة من العدوان الإسرائيلي، ونقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا ندعم عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة ونطالب بعقد مؤتمر دولي للسلام للدفع تجاه حل الدولتين.

وأشار مندوب الصين لدى مجلس الأمن، إلى أن على إسرائيل التوقف عن استهداف المنظمات الإنسانية في غزة والعاملين بها.