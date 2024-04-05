الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجدى عبدالغنى: سيد عبدالحفيظ أحسن من "بيبو" فى منصب مدير الكرة

مجدي عبدالغني
مجدي عبدالغني

قال مجدي عبدالغني، نجم منتخب مصر السابق: "النادي الأهلي ماشي وبيكسب لوحده، ودائمًا مجالس الإدارات قوية جدًا"، وتابع: "كنت بحط المصحف على مرمى الأهلي عشان ميخسرش".

وأوضح "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما أبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن الكابتن سيد عبدالحفيظ كان مميز في منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي ولكن لابد من تجديد الدماء، وأكد: "عبدالحفيظ أحسن من بيبو في منصب مدير الكرة.. بس بيبو لسه قدامه الوقت".

وشدد على أن عائلته بأكملها أهلاوية، ولكن والده كان من كبير مشجعي الترسانة، موضحًا أنه بعد الانتقال واللعب في النادي أصبح مشجعا للأهلي.

مجدي عبدالغني النادي الأهلي

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