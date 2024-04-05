القبض على تشكيل عصابي بحوزته 35 ألف دولار مقلدة فى المنيا

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن المنيا قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من ( 4 أشخاص) بالإتجار والترويج للعملات الأجنبية "المقلدة" وتزوير الأوراق والمستندات الرسمية متخذين من إحدى الشقق السكنية بمدينة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( أكثر من 35 ألف دولار أمريكى "مقلد" - 143،500 جنيه "مقلدين" - الأدوات المستخدمة فـى التزوير- عدد من المستندات المعدة للتزوير- كمية من الأوراق الفارغة الخاصة بطباعة الأوراق النقدية - رخصة قيادة "مزورة" - أكلاشية خاص بإحدى المصالح الحكومية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.