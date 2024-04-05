الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

القبض على تشكيل عصابي بحوزته 35 ألف دولار مقلدة فى المنيا

تشكيل عصابي
تشكيل عصابي

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن المنيا قيام عناصر تشكيل عصابى مكون من ( 4 أشخاص) بالإتجار والترويج للعملات الأجنبية "المقلدة" وتزوير الأوراق والمستندات الرسمية متخذين من إحدى الشقق السكنية بمدينة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى. 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم ( أكثر من 35 ألف دولار أمريكى "مقلد" - 143،500 جنيه "مقلدين" - الأدوات المستخدمة فـى التزوير- عدد من المستندات المعدة للتزوير- كمية من الأوراق الفارغة الخاصة بطباعة الأوراق النقدية - رخصة قيادة "مزورة" - أكلاشية خاص بإحدى المصالح الحكومية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

معلومات وتحريات مديرية أمن المنيا ناصر تشكيل عصابى تزوير الأوراق المستندات الرسمية

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