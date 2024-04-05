الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. الزمالك يتمسك باللعب فى استاد القاهرة.. وتركى آل الشيخ يوضح

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء سيواجه الأهلي في قمة الدوري المصري الممتاز على استاد القاهرة الدولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة في الدور الأول للموسم الحالي بين الزمالك والأهلي يوم 15 أبريل الجاري والمؤجلة من الجولة العاشرة.

ونشر أحمد سالم عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”: “الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سيتواجد في استاد القاهرة يوم 15 أبريل لمقابلة فريق الأهلي وفقا لجدول مباريات مسابقة الدوري العام وبصفته منظما للمباراة”.

بدوره رد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي على متحدث الزمالك، نافيا فكرة إقامة المباراة في السعودية من الأساس. 

وقال الشيخ، في منشور عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: “مساء الخير.. عاوز اسأل سؤال هو إيه يعني الاعتذار عن شيء أساسًا لم يحصل، الفيفا رفض لعب أي مباريات لدوري خارج القارة، فعشان كذا أساسًا لم نكمل الموضوع واعتذرنا للشركة المحترمة المتحدة واتفقنا على تعاون مستقبلي”. 

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وأضاف: “مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركة موجودة، وأغلق الملف من يومين.. الأخ المتحدث حاول تأخذ البطولة في شيء آخر إذا لم تستطع أخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين”.

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