الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يشهد احتفالية "ليلة القدر" بمسجد الإمام البوصيرى

احتفالية ليلة القدر
احتفالية ليلة القدر بالإسكندرية

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء أمس، احتفالية مديرية الأوقاف بالإسكندرية بليلة القدر، بمسجد الإمام البوصيري، بحضور الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية بالمحافظة.


وأدى اللواء محمد الشريف صلاة التراويح، وسط حشد من الأهالي، مقدمًا التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله_عز وجل_أن يعيد هذه المناسبات المباركة على شعب مصر بالخير والرخاء.

 

وكان قد شهد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أمس، صلاة التهجد بمسجد المواساة التابع لإدارة أوقاف وسط بحضور الشيخ وسام على كاسب مدير المتابعة، والشيخ محمد يحي عبد النعيم الكتاني إمام وخطيب المسجد. 

 

و أكد وكيل الوزارة أن العلماء إذا كانوا قد اتفقوا على أن رمضان هو خير الشهور وأفضلها، فإنهم قد اتفقوا كذلك على أن العشر الأواخر منه هي أفضل ما فيه وأعظم لياليه؛ فهي فضل الفضل وخير الخير، وأعظمها بالإجماع ليلة القدر، فقال سبحانه: {ليلة القدر خير من ألف شهر} وهي في الأوتار أرجى. وآكد، فقد ثبت في "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى).

 

وأضاف إذا كان الشهر قد أوشك وقارب على الرحيل، فإنه ينبغي علينا أن نجتهد في الطاعة والعبادة، فإن حسن النهاية يطمس تقصير البداية، ولعلى بركة طاعتك وعملك مخبأة في آخره، فالأعمال بالخواتيم.
 

تقول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره) رواه مسلم.
 

وتقول أيضا رضي الله عنها: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل، وأيقظ أهله، وجَدَّ وشدَّ المئزر) رواه مسلم. 

احتفالية ليلة القدر بالإسكندرية
احتفالية ليلة القدر بالإسكندرية
احتفالية ليلة القدر بالإسكندرية
احتفالية ليلة القدر بالإسكندرية
احتفالية ليلة القدر بالإسكندرية
احتفالية ليلة القدر بالإسكندرية
IMG-20240404-WA0034
IMG-20240404-WA0034
احتفالية ليلة القدر بالإسكندرية
احتفالية ليلة القدر بالإسكندرية
محافظ الإسكندرية مديرية الأوقاف مسجد الإمام البوصيري صلاة التراويح ليلة القدر

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