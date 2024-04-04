الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الإسكندرية يكرم عددًا من العاملين المتميزين بالمراكز التكنولوجية على مستوى الأحياء

محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية

استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عددًا من العاملين بالمراكز التكنولوجية المتنقلة المنتشرة بالأحياء، وذلك لتكريمهم تقديرًا لمجهوداتهم المبذولة في رفع كفاءة العمل ومستوى الأداء بالمراكز التكنولوجية، وحصول 6 أحياء على شهادة اعتماد الإيصال المميكن وهم؛ منتزه أول، ومنتزه ثان، وشرق، ووسط، والعجمي، ومركز ومدينة برج العرب.

وتابع اللواء محمد الشريف سير العمل بالمراكز التكنولوجية، موضحًا أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم وتيسير جميع الخدمات للمواطنين، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو التحول الرقمي.

وأضاف أن المراكز التكنولوجية قد ساهمت بشكل كبير في سرعة تقديم وإنجاز الخدمات للمواطنين بكفاءة عالية من خلال تبسيط الإجراءات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع مُتلقي الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة دعاء هيكل رئيس لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بالإسكندرية.

 محافظ الإسكندرية يستقبل يانغ يي قنصل عام الصين

وكان قد استقبل محافظ الإسكندرية، الثلاثاء الماضي بمكتبه، يانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية بصحبة وفد من مجلس نواب مدينة جينتشنغ التابعة لمقاطعة شانسي الصينية، وذلك خلال زيارة الوفد للإسكندرية في إطار تعزيز سبل التعاون.

رحب المحافظ بالوفد على أرض الإسكندرية، مؤكدًًا على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين عبر التاريخ، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

وأشار إلى التعاون المشترك بين مدينة الإسكندرية والعديد من المقاطعات الصينية، لافتًا إلى أن تكرار زيارات الوفود الصينية هي أكبر دليل على قوة العلاقات بين مصر والصين في ظل تبادل الخبرات المستمر بين البلدين.

من جانبه، وجه رئيس الوفد الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال خاصة في شهر رمضان المبارك، موضحًا أن سبب الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتحدث رئيس الوفد عن مقاطعة شانسي الصينية، مشيرًا إلى أنها تتمتع بالعديد من الموارد الطبيعية، فضلًا عن اقتصادها القوي، حيث تبلغ مساحتها 9490 كم وعدد سكانها يتعدى 2 مليون نسمة، معربًا عن حرصه على تقوية أواصر التعاون بين الإسكندرية ومقاطعة شانسي الصينية.

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