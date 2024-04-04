سوزان نجم الدين:"الحشاشين" نقلة نوعية في الدراما التاريخية بمصر والوطن العربي

عبرت النجمة سوزان نجم الدين، عن سعادتها بردود الأفعال التي حققها مسلسل الحشاشين، مشيرة إلى أن العمل هو الأضخم والأهم في هذا سباق دراما رمضان 2024، وحقق نقلة نوعية مبهرة للأعمال التاريخية في مصر والوطن العربي بفضل أدوات النجاح التي تحققت في العمل من إنتاج ضخم أذال كل العقبات أمام مخرج مثقف متميز له رؤية متفردة فالتعامل مع الفن والمهنة الى أبطال العمل وعلى رأسهم النجم صاحب الجماهيرية الكبيرة كريم عبد العزيز وطبعا الكاتب العبقري عبد الرحيم كمال.

مسلسل الحشاشين الحلقة 25

وأعربت “سوزان” في تصريحات لها، عن سعادتها بالعمل ضمن هذه التركيبة الناجحة وبالأخص تحت قيادة المخرج العالمي بيتر ميمي الذي أخرج شخصية ألينار من قلب سوزان بتوجيهاته وقيادته السلسة الذكية

وشكرت سوزان الجمهور المصري الذي تعشقه على حد قولها، لأنه متذوق للفن بشكل كبير ويعرف كيف يميز ويحب نجومه ليكون محفزا قويًا للإبداع وللتطور وللسعي دائمًا لتقديم الأفضل

مسلسل الحشاشين موعد عرض الحلقة 26

تعرض شبكة قنوات DMC، أحداث الحلقة 26 من مسلسل الحشاشين فى 4 مواعيد مختلفة، حيث تعرض الحلقة 26 للمرة الأولى فى الساعة 10 مساءً ويعاد في الساعة 11 مساءً نفس اليوم، ثم تعرض الحلقة نفسها في اليوم التالي في تمام الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً.

مسلسل الحشاشين مواعيد وقنوات عرض الحلقة السادسة والعشرون

وفق خريطة الأعمال الدرامية الرمضانية لشبكة دى ام سى، يعرض مسلسل الحشاشين حصريًا على قناتى dmc وdmc drama، حيث يبدأ العرض الأول للحلقة 26 من مسلسل الحشاشين فى تمام الساعة 9:45 مساءً على شاشة dmc، وبعد ذلك يعاد عرض الحلقة الساعة 11 مساءً على شاشة dmc drama، كما تعرض فى اليوم التالى الساعة 1:45 صباحًا و4:15 مساءً، ويمكنك أيضًا مشاهدة كل الحلقات السابقة والجديدة من مسلسل الحشاشين عبر منصة watch it مقابل رسوم اشتراك.

قصة مسلسل الحشاشين

يناقش مسلسل الحشاشين أحداث حقيقية وقعت فى القرن الحادى عشر لواحدة من أخطر الجماعات والتنظيمات الدينية السرية، والتى تأسست على يد حسن الصباح، ونفذت سلسلة من الاغتيالات ضد رموز وشخصيات شهيرة فى تلك الحقبة الزمنية.