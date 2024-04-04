مذكرة تفاهم بين إدارة الإشارة والشركة القابضة لكهرباء مصر

وقع اللواء أركان حرب هاني محمود منصور، مدير الإشارة للقوات المسلحة، والمهندس جابر دسوقي مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر، مذكرة تفاهم لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة «NAS»، بحضور د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الاستفادة من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في خدمات وتطبيقات ومنظومات الجهات الحكومية بالدولة للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنظيم التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ودراسة سبل ومجالات استفادة كل طرف من إمكانيات الطرف الآخر، وبناء القدرات، وتقديم دعم الشبكات الكهربائية، وصيانة معدات وأنظمة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) وإمدادها بالتغذية الكهربائية، فضلاً عن توفير الربط اللاسلكي المؤمن لمشروعات العدادات الذكية والتحكمات الآلية، وتوفير كافة خدمات الحوسبة السحابية باستخدام أحدث التقنيات كالذكاء الإصطناعى لتحقيق الفائض والسيطرة على موارد الدولة.

أعرب د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة عن سعادته بهذه الشراكة التي تأتي في إطار التطوير المؤسسي والتحول الرقمي والتكنولوجي الآمن الذي تشهده مؤسسات الدولة، مشيداً بجهود إدارة الإشارة في هذا الإطار، ومؤكداً حرص وزارة الكهرباء على بناء شبكة كهربائية ذكية ومؤمنة بما يعود بالنفع على الدولة المصرية وبما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتوفير حياة كريمة لهم.