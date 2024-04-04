المنوفية.. مساعدات مالية لـ100 حالة إنسانية وتوجيه بعلاج 17 مريضا

واصل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، لقاءاته بالحالات الإنسانية ضمن سلسلة "رد الجميل" والتي حرص على تنظيمها بصفة دورية لتخفيف العبء عن كاهلهم وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، تزامنًا مع حلول عيد الفطر المبارك، جاء ذلك بحضور محمد موسى، نائب المحافظ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام، اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد للمحافظة، مديري مديريات الصحة والتموين والتضامن الاجتماعي والقوى العاملة.

أكد محافظ المنوفية أن مكتبه مفتوح دائمًا للأسر الأولى الرعاية وذوي الهمم، وأنه لا يدخر جهدًا في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لأهالي المحافظة ولا سيما الحالات الأشد احتياجًا، مشيرًا إلى أنه سيتم عقد لقاء أخر يوم الأحد القادم لتقديم الدعم اللازم لعدد 100 حالة أخرى من الأكثر احتياجا مراعاة لظروفهم الصحية ومساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، مقدمًا خالص تهانيه القلبية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا الله عز وجل أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات.

وقدم المحافظ مساعدات مالية لـ100 حالة مستحقة من الحالات الإنسانية من أبناء المحافظة، كما قام بتسليمهم مساعدات عينية تضمنت مواد غذائية ولحوم وبطاطين بقيمة اجمالية بلغت أكثر من 750 ألف جنيه لمساعدتهم علي تلبية متطلبات حياتهم اليومية مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يتم صرف تلك المساعدات وفقًا لأعمال لجنة المساعدات المشكلة لفحص الطلبات للوقوف علي مدي أحقية تلك الحالات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وخلال اللقاء، أجرى محافظ المنوفية حوارًا مفتوحًا مع الحالات للاستماع إلى مطالبهم، موجهاُ الأجهزة المعنية بسرعة حلها فورًا كل في قطاعه، حيث كلف وكيل وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن 17 حالة مرضية بمستشفيات الجامعة والصحة والتأمين الصحي لإجراء الفحوصات الطبية لهم، فيما وجه المحافظ وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتسهيل إجراءات صرف معاش تكافل وكرامة لـ 14 حالات تعينهم على متطلبات الحياة المعيشية، وكذا مدير مديرية التموين ببحث إمكانية إضافة المواليد لعدد 15 أسرة حتي يتمكنوا من صرف السلع التموينية المدعمة، وتكليف وكيل وزارة العمل بالتواصل المباشر مع عدد من الحالات لتوفير فرص عمل مناسبة لهم بالقطاع الخاص مراعاة لظروفهم المعيشية.

وفي نهاية اللقاء، أعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة لتلك اللفتة الإنسانية، وحرص محافظ المنوفية واهتمامه بالاستماع إلى مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.