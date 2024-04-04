الخميس 04 أبريل 2024
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محافظات

خطوط ساخنة لاستقبال الشكاوى ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر فى أشمون

رئيس مدينة أشمون
رئيس مدينة أشمون

عقد خالد النمر، رئيس مركز ومدينة أشمون التابع لمحافظة المنوفية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية القروية، اليوم الخميس، وذلك بمقر مكتبه بديوان عام مجلس مدينة أشمون، وذلك لمناقشة آخر استعدادات مركز أشمون لاستقبال عيد الفطر المبارك، بحضور رمضان محمدي، وسعيد أبوالسعود نائبي رئيس المدينة، وطارق سعد نواب رئيس المدينة، ومحمد العباسي سكرتير عام المجلس، ورؤساء الوحدات المحلية القروية، وعدد من مديري الإدارات والأقسام المختلفة بديوان عام المجلس.

استهل "النمر" الاجتماع بتقديم التهنئة لجميع الحضور بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، وخلال الاجتماع تم التشديد على ضرورة تكثيف الجهود ورفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك، بتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق، وتكثيف الرقابة على أماكن ومحلات ومنافذ بيع المنتجات واللحوم والسلع الغذائية بصفة عامة والباعة الجائلين بصفة خاصة، والتأكد من صلاحية الأغذية للاستهلاك الآدمي، بالتنسيق مع إدارات الطب البيطري والتموين والصحة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما تمت مناقشة آخر مستجدات الموقف الحالي لملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية، وتقديم كل التيسيرات اللازمة لدفع منظومة العمل حرصًا على الصالح العام.

من جانبه، شدد "النمر" على نواب رئيس المدينة والسادة رؤساء الوحدات المحلية القروية بالتواجد الميداني بالشارع خلال أيام عيد الفطر المبارك، والمتابعة الدورية، والتصدي لكل المخالفات وتحقيق الانضباط المروري بنطاق كل وحدة.

وشدد أيضًا على رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على جميع الإدارات الخدمية بنطاق كل وحدة، للتأكد من تواجد أطقم النوبتجيات خلال أيام العيد، كما وجه بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة ورفع تجمعات القمامة باستمرار والاهتمام بالنظافة العامة للشوارع والميادين، والمتابعة الدورية والمستمرة لإزالة كل التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد دون تهاون أو تقصير حفاظًا على الرقعة الزراعية، واستمرار حملات رفع الإشغالات لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين، وكذلك التواصل الدائم مع المواطنين والاستماع إلى شكواهم، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكدًا أن غرفة العمليات الرئيسية بمجلس مدينة أشمون تتواجد على مدار الـ24 ساعة لتلقي أي شكاوي أو بلاغات للمواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك على أرقام 3442016 أو على رقم 3442012 لخدمة المواطنين، ويهنئ جموع المواطنين بمركز ومدينة أشمون بقرب حلول عيد الفطر المبارك.

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