الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الإرهاب لا قومية ولا دين له…لافروف: الغرب يشن حربًا هجينة ضد روسيا بأيدى أوكرانيا

لافروف
لافروف

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الغرب يشن حربًا هجينة ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين، وذلك وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية". 

عودة القرم إلى الأراضي الروسية كانت نتيجة الانقلاب غير الشرعي في أوكرانيا

وتابع، خلال كلمته بالمائدة مستديرة حول الملف الأوكراني عقدها بحضور سفراء أكثر من 70 دولة في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة للخارجية الروسية، نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن عودة القرم إلى الأراضي الروسية كان نتيجة الانقلاب غير الشرعي في أوكرانيا، لافتًا إلى أنه بات التعاون مع النازيين عادة ومقياسًا طبيعيًا لدى الغرب، والآن ينوون إلزام كافة أعضاء "الناتو" بمساعدة أوكرانيا وفقًا لنظام مشدد لتسليح نظام كييف كي يستمر القتال ضد روسيا.

وأشار، إلى أن النازيين في كييف عبروا عن نيتهم باستبدال اللغة الروسية، وأهملوا حقوق سكان القرم ودونباس، ممن اعتبروا الانقلاب في كييف 2014 غير شرعي، فوصف النظام النازي في كييف المدافعين عن الشرعية، ومن اعتبروا ما حدث في 2014 انقلابًا، في القرم ودونباس بالإرهابيين وقاموا بشن الحرب ضدهم.

وشكر لافروف، الدول التي أعربت عن تضامنها ومشاركتها لـ"يوم الحزن" بعد الهجوم الإرهابي في "كروكوس سيتي هول"، معلقًا بـ"الإرهاب لا قومية ولا دين له، وهو شر عالمي".

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