الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الداخلية الإيرانية" تعلن احتجاز مسلحين لرهينة فى أحد المقار الأمنية جنوب البلاد

مقتل 5 من أفراد الأمن
مقتل 5 من أفراد الأمن الإيرانيين

أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية، عن احتجاز رهينة داخل أحد المقار الأمنية جنوب شرقي البلاد،  وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس.

مقتل 5 من أفراد الأمن الإيرانيين وإصابة 10 آخرين في هجومين منفصلين

يتي هذا فيما قتل ما لا يقل عن 5 من أفراد الأمن الإيرانيين وإصابة 10 آخرين، في هجومين منفصلين  لمسلحين استهدفا منشآت عسكرية في جنوب شرق إيران، حسب وسائل إعلام رسمية إيرانية.

وحسب وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الهجومين اللذين شنهما مسلحون استهدفا مقرات للحرس الثوري الإيراني في راسك وتشابهار بإقليم سستان وبلوشستان.

وأشارت تقارير إلى مقتل 8 مسلحين على الأقل، خلال تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن.

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