روسيا: قرار كوريا الجنوبية بفرض عقوبات على سفينتين سيؤثر على العلاقات

قالت وزارة الخارجية الروسية إن قرار كوريا الجنوبية فرض عقوبات على سفينتين روسيتين تحرك غير ودي سيؤثر على العلاقات بين موسكو وسول، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وفي وقت سابق، فرضت كوريا الجنوبية عقوبات ضد روسيا لتسهيلها أنشطة كورية شمالية قد تساعد في تعزيز القدرات العسكرية لبيونج يانج.

وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، أنه تم فرض العقوبات على سفينتين روسيتين ومنظمتين وفردين ممثلين لهاتين المنظمتين، مضيفة أن السفينتين متورطتان في شحن إمدادات عسكرية بين روسيا وكوريا الشمالية في خرق لقرارات مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن السفينتين تخضعان حاليًا لحظر دخول أي من الموانئ الكورية الجنوبية دون إذن.

وتطالب سول، موسكو بالكف بشكل فوري عن التعاون مع بيونج يانج، وتقول الخارجية الكورية الجنوبية إن هذا يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والاستقرار خارج شبه الجزيرة الكورية.