الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية تعلن آخر إحصائيات الشهداء والمصابين منذ بدء العدوان على غزة

الشهداء
الشهداء

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 6 مجازر بحق العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 62 مواطنًا، وإصابة 91 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية، ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 33037 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، بجانب ارتفاع الإصابات إلى 75668 في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

الصحة الفلسطينية فلسطي فلسطين الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة

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