الأربعاء 03 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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زيلينسكى: روسيا تستعد لحشد 300 ألف جندى إضافى بحلول يونيو المقبل

زيلينسكي
زيلينسكي

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا تستعد لحشد 300 ألف جندي إضافي بحلول يونيو المقبل، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وعلى صعيد آخر، طالب الرئيس الأوكراني من الكونجرس الأمريكي، الأسلحة لوقف هجمات موسكو على بلاده.

وقال: "أعطونا الأسلحة لوقف هجمات موسكو، وإلا ستصعد كييف هجماتها المضادة على المطارات الروسية ومنشآت الطاقة والأهداف الاستراتيجية"، مؤكدًا أن تأخير الكونجرس في الموافقة على حزمة مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار كان مكلفًا لأوكرانيا، لافتًا إلى أنه إذا لم تحصل أوكرانيا على الدعم الأمريكي فسيتعين عليها التراجع في خطوات صغيرة.

وأضاف: "إذا لم نحصل على دعم أمريكي فهذا يعني أنه ليس لدينا دفاع جوي ولا صواريخ باتريوت ولا أجهزة تشويش للحرب الإلكترونية ولا قذائف مدفعية"، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية التي تتعرض لضغوط شديدة قد تضطر للتراجع لتأمين خطوطها الأمامية والحفاظ على الذخيرة.

القوات الأوكرانية الرئيس الأوكراني روسيا

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