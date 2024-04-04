5 تصريحات أثارت الجدل للمفكر مصطفى الفقى خلال صالون الأوبرا الثقافي

أثارت تصريحات الكاتب والمفكر السياسي الدكتور مصطفي الفقي، رئيس مكتبة الإسكندرية السابق، ضمن فعاليات ندوة "العالم العربي إلى أين" بصالون الأربعاء الثقافي بدار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد؛ جدلا واسعا بين حضور الندوة.

وحاوره خلال الندوة، الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور.

ونستعرض في السطور التالية أبرز تصريحات الدكتور مصطفي الفقي..

1- إيران لديها لوبي نشط داخل إمريكا

قال الدكتور مصطفى الفقي، إن المنطقة العربية بها 3 معضلات رئيسية هي الشبكة الايرانية، والمعضلة التركية، والتمدد الإسرائيلي، الأولى "إيران" لها وكلائها في المنطقة منهم “الحوثيون وحزب الله”، وبعض القوي في شمال العراق وسوريا، كذلك بعض القوى في الدول العربية تعمل بنغمة إيران".

2_ من الاشياء الغريبة ان ترتمي حماس في احضان الدولة الإيرانية

قال “الفقي” إن من الأشياء الغريبة ارتماء حماس في أحضان إيران، وياخذنا ذلك إلى أن الرهان قد يكون على دعم مالي أو أسلحة او محاولة لتجميد الاوضاع في المنطقة في ظل الصراع الدائم.

و لفت "الفقى" الى ان دول الجوار للشبكة الايرانية في المنطقة تلعب دور حرب بالوكالة، وقد شاركت في جواد غريب عام 95، بمحاضرة مشتركة أجبت فيها عن تساؤل حول العلاقات الدبلوماسية المشتركة فكانت إجابتي كنا مشغولين وانتم محل شك.

3_ الخوف على الوجود الحضاري المسيحي اليهودي

ولفت" الفقى" إلى أن من أسباب عدم انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي يتمثل فى الخلافة العثمانية، والزعامة الإسلامية، ورجب طيب اردوغان في النهاية محصلة هذا اللغز.

4_ الغرب ينظر الى الإسلام والمسلمين كقومية معادية للحضارة الغربية

أكد مصطفي الفقي، ان الدين الإسلامى في الغرب ينظر إليه كمسالة قومية، وليس كطقوس وعبادات وشعائر، فالغرب ينظر الى الاسلام كقومية معادية للحضارة.

وأشار إلى أن هناك العديد من المحاولات التي تشير الى ان هناك عداء دفينا للإسلام والمسلمين، منذ مايسمى الحروب الصليبية، وليس معنى هذا أن الحروب الموجودة دينية، ولكن الاصول والتركيبة الحضارية والقومية للخلاف بين العرب والشرق، تعتبر الى حد كبير على رفض الاسلام، وان وجوده أدى تغييرات كبرى في العالم فهو الذي قسم شبه القرة الهندية، واجه الحروب الصليبية، قاد حركات التحرر الوطني من خلال زعامات حتى لو لم تكن مسلمة، لذا ستجد تركيا وريثة وضع معقد للغاية.

5_ إسرائيل كارثة الكوارث في المنطقة العربية

قال “الفقي” إن التمدد الاسرائيلي كارثة الكوارث فى منطقة الشرق الأوسط، وأنها تمثل معضلة دينية وتاريخية وسياسية، قامت على العنصرية والعدوانية والاستيطان، وعلى كراهية الاخر.

واشار إلى أن المسالة اليهودية والهولوكست يتم حلها على حساب الطرف الآخر، عبر الانتقام من الفلسطينن يفعلون ابشع مما تتعرضوا له.

ولفت إلى أنه يتوجب علينا ان نعود الى ان اعادة البيت الفلسطيني، وان لانجزم بوحدة الصف الفلسطيني في ظل الانقسامات وتبادل الاتهامات بين فتح وحماس.

ولفت إلى أن هناك ما يمكن ان نقول فساد بلاحدود داخل "فتح"، وان "حماس " تتصرف بلاوعي، ففى سباق محموم في السيطرة كان القضية الفلسطينية لا مكان لها على الاطلاق.

واشار إلى أن ما يجرى في الشهور الاخيرة يشير الى ان الصراع العربي أكثر تعقيدا واطول عمرا، بل ازيد على ذلك مايتجاوز ان يشطح به الخيال منذ سنوات كثيرة، فقد استيقظ العالم العربي في ال 7 من أكتوبر من عام 2023 على زلزال سياسي، وسيطرة حركة حماس على مفاصل الدولة العبرية في عدة ساعات، وهو ما ادى الى ازمة كبرى لعدة اطراف.

صالون الأوبرا الثقافي

صالون الأوبرا الثقافي

صالون الأوبرا الثقافي

صالون الأوبرا الثقافي

صالون الأوبرا الثقافي

صالون الأوبرا الثقافي

صالون الأوبرا الثقافي

صالون الأوبرا الثقافي