واشنطن: مقتل موظفين بالمنظمة الخيرية لن يؤثر على إقامة رصيف عائم قبالة شاطئ غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تريد أن تستكمل إسرائيل التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن هذا الهجوم لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة لإقامة الرصيف العائم قبالة شاطئ غزة لتوصيل المساعدات.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الفضائية مساء الأربعاء، أن إسرائيل بحاجة إلى وضع إجراءات أفضل للتنسيق من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني وحماية جميع المدنيين على الأرض.

وتابع: "مقتل موظفي ورلد سنترال كيتشن غير مقبول بغض النظر عن السبب"، داعيا إسرائيل إلى وضع إجراءات لتجنب مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى وزارة الخارجية الأمريكية: "تواصلت مع أسرة الأمريكي - الكندي موظف ورلد سنترال كيتشن الذي قتل في غزة وقدمت تعازيها ودعمها".

وقتل موظفو الإغاثة عندما تعرضت قافلتهم للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من إشرافهم على تفريغ 100 طن من الأغذية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر.