الخميس 04 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن: مقتل موظفين بالمنظمة الخيرية لن يؤثر على إقامة رصيف عائم قبالة شاطئ غزة

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، إن الولايات المتحدة تريد أن تستكمل إسرائيل التحقيق في الهجوم الذي أسفر عن مقتل سبعة من موظفي الإغاثة بمنظمة "ورلد سنترال كيتشن" في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن هذا الهجوم لن يؤثر على جهود الولايات المتحدة لإقامة الرصيف العائم قبالة شاطئ غزة لتوصيل المساعدات.

وأضاف ميلر، في مؤتمر صحفي نقلته قناة "الحرة" الفضائية مساء الأربعاء، أن إسرائيل بحاجة إلى وضع إجراءات أفضل للتنسيق من أجل حماية العاملين في المجال الإنساني وحماية جميع المدنيين على الأرض.

وتابع: "مقتل موظفي ورلد سنترال كيتشن غير مقبول بغض النظر عن السبب"، داعيا إسرائيل إلى وضع إجراءات لتجنب مثل هذه الحوادث.

وأشار إلى وزارة الخارجية الأمريكية: "تواصلت مع أسرة الأمريكي - الكندي موظف ورلد سنترال كيتشن الذي قتل في غزة وقدمت تعازيها ودعمها".

وقتل موظفو الإغاثة عندما تعرضت قافلتهم للقصف من قبل الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من إشرافهم على تفريغ 100 طن من الأغذية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر. 

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 24.. خلاف بين عرب السويركي وشقيقه حول بيع منزلهما

كم رمضان اليوم 2024 في ورقة نتيجة التاريخ الهجري بالتفصيل؟

اعترافات صادمة لقاتل شقيقته أثناء محاولته اغتصابها بالمطرية

تحرش وسط البلد.. كواليس جريمة سائق تاكسى مع أجنبية فى القاهرة

3 أشهر.. غلق طريق المحاجر لتنفيذ أعمال محور طلعت حرب

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 4-4-2024 فى مصر مقابل الجنيه المصرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

التواصل بين واشنطن وبكين.. "لا صدام ولا مواجهة"

ماجد حبته

استهداف الأردن

وائل لطفي

عاصمة مصر

محمد العسيري

مليحة... ترنيمة أصحاب الأرض

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «2»

حسين دعسة

بتوجيهات الملك عبدالله الثاني: تسهيل مشاريع شركة البوتاس العربية في المياه والطاقة.

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

صور

نادى قضايا الدولة يكرم الفائزين خلال الحفل السنوى لمسابقة القرآن الكريم

عمرو الفقي وقيادات «الشركة المتحدة» يزورون «الدستور»

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

محطة تل أبيب

المزيد

بايدن "غاضب" من إسرائيل بسبب مقتل عمال الإغاثة فى غزة

خبير بريطانى يكشف تعمد الاحتلال استهداف المطبخ المركزى العالمى

غارات ومعارك ضارية فى غزة والضفة باليوم 180 من العدوان الإسرائيلى