هل يتعرض دونالد ترامب من انتكاسة كبيرة قبل الانتخابات الأمريكية 2024؟

اظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة إنكويزيتور، ربما يكون الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد تعرض لانتكاسة كبيرة وسط محاولته إعادة انتخابه للبيت الأبيض، حيث يعتقد الأمريكيون أن الجمهوري حاول تقويض سيادة القانون وتقويض المؤسسات.

وذكرت الصحيفة، أن 51% من الناس يعتقدون أن ترامب البالغ من العمر 77 عامًا حاول استخدام وسائل غير دستورية للخدمة للمرة الثانية كرئيس، ويعتقد نحو 29% أن قطب الأعمال استخدم الخيارات القانونية للبقاء في السلطة، لكن 20% عارضوا ذلك.

اتهامات بأربع جنايات تتعلق بإبغاء نتيجة انتخابات جورجيا 2020

وفقًا للتقرير، تم إجراء الاستطلاع بعد اتهامه الرابع في أغسطس والذي واجه فيه أربع جنايات تتعلق بإلغاء نتيجة انتخابات جورجيا عام 2020 – الولاية التي خسرها أمام الديمقراطي جو بايدن.

وفي الاستطلاع، اعتبر 54% من الأشخاص أن محاولة ترامب في جورجيا تشكل تهديدًا للديمقراطية الأمريكية، في حين اعتبرها 17% إيجابية.

ويعتقد أغلبية المواطنين الأمريكيين أي 59% أن الاتهامات الجنائية الأربع ومشاكله القانونية هي محاولات لعرقلة طريقه إلى البيت الأبيض.

كما ادعى ما لا يقل عن 57% من الأشخاص أن ذلك يهدف إلى حماية القانون ويعتقد 52% أنه يحمي الديمقراطية، وتماشيًا مع ادعاء ترامب، اعتبر ثلث الأشخاص هذه القضايا شخصية بينما اعتقد 56% من أعضاء الحزب الجمهوري أنها كانت هجومًا على أفراد مماثلين.

وفي سياق متصل، لم يسبق لأي قضية تتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية في الذاكرة الحديثة أن أثارت هذا القدر من الغضب والانقسام بين الرأي العام الأميركي مثل الحرب التي شنتها إسرائيل على غزة.

ولم تضع الحرب الديمقراطيين في مواجهة الجمهوريين فحسب، بل وضعت أيضًا التقدميين ضد المعتدلين والمحافظين المؤيدين لفلسطين، ومرة أخرى المؤيدين المؤيدين لإسرائيل، والمدافعين عن حرية التعبير، وحتى بايدن ضد نتنياهو.

ويتم خوض النضال في الكونجرس، وفي الحملات الانتخابية، وفي الجامعات الكبرى في جميع أنحاء البلاد، وفي أجنحة الشركات، وفي الشوارع. بل إنه يهدد بهزيمة بايدن في انتخابات 2024.

وأدى اللوبي المؤيد لإسرائيل إلى تغذية هذا الانقسام، حيث خطط لإنفاق 100 مليون دولار لهزيمة المرشحين الديمقراطيين التقدميين الذين يدعمون وقف إطلاق النار في غزة، وتأتي جميع تبرعات الحملة تقريبًا من مليارديرات جمهوريين مؤيدين لإسرائيل، ومعظمهم من اليهود أيضًا.