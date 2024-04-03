حسام حبيب يكشف كواليس تجربته الأولى على خشبة المسرح (فيديو)

شارك الفنان حسام حبيب تجربته الفريدة والمؤثرة مع المسرح، ووصف المسرح بأنه يمتلك هيبة استثنائية، مسترجعًا ذكريات أولى خطواته على خشبته، حيث شعر بالدوار نتيجة للإعجاب الشديد، حتى إن أصدقاءه اضطروا لمساندته.

تحدث حبيب، خلال حواره ببرنامج "ع المسرح"، مع الإعلامية منى عبدالوهاب، على قناة "الحياة"، عن الأحاسيس الغامرة التي يختبرها الفنان على المسرح، حيث يتحول الاتصال مع الجمهور إلى تجربة فريدة ومختلفة، كما اعترف بأنه كان يظن بأن القلق سيتضاعف مع زيادة عدد المشاهدين، لكنه اكتشف أن الواقع مختلف تمامًا، فكلما ازداد العدد، ازداد شعوره بالطمأنينة والراحة.

واختتم حبيب حديثه بالإشارة إلى كيف أن المسرح ساعده على تجاوز حاجز الخجل الذي كان يعوقه، مما جعله أكثر قدرة على مواجهة الجمهور، والتغلب على الرهبة التي كانت تسيطر عليه في المواقف اليومية.‎