أهالى الجمالية والمغربلين: حق عرب ترند رمضان والمتحدة تقدم دراما تعبر عنا

وحدوا الواحد، تشكر منحرمش، ربنا يعينك على حالك.. مجموعة من المقولات الشعبية التي ظهرت مع عرض الحلقات الأولى لمسلسل "حق عرب"، الذي يعرض في شهر رمضان الكريم هذا العام، وسرعان ما انتشرت بين المشاهدين وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وهو المسلسل الذي يجسد بطولته الفنان أحمد العوضي، حيث تدور أحداث المسلسل داخل عدد من المناطق التاريخية بالقاهرة القديمة.

أهالي الدرب الأحمر: مسلسلات المتحدة وجبة رمضانية دسمة كل عام

ولهذه الأسباب حرص صناع العمل الدرامي على تصوير مشاهده الرئيسية داخل هذه الأحياء الشعبية للتعبير عن حياة سكانها اليومية بصورة أكثر واقعية، ومنها منطقة الدرب الأحمر والمغربلين والجمالية والخيامية، لذلك قامت "الدستور" بمعايشة ميدانية مع سكان هذه المناطق الأثرية التي شهدت تصوير العمل الدرامي الضخم، وكانت البداية في منطقة الدرب الأحمر وتحديدًا منطقة باب زويلة وأبو حريبة حيث تقابلنا مع واحدًا من مشاهير السوشيال ميديا الذي يمثل هذه المنطقة التاريخية ويدعى هشام السروجي، الذي قال: "في البداية عايز أشكر الشركة المتحدة على المتعة الدرامية والوجبة الفنية الدسمة التي تقدمها لنا على مدار شهر رمضان من كل عام، لأنها تقدم كل سبل الدعم لأي عمل فني من إنتاج وقصة وإخراج، حتى يظهر إلى النور في أبهى صوره، وبالنسبة لتصوير مسلسل حق عرب في منطقتنا العريقة، فكلنا فخر بوجود الفنان أحمد العوضي بيننا خلال مدة تصوير المسلسل، وكان جميع الأهالي يتعاملون معه وكأنه واحدًا من سكان المنطقة، وأتوقع نجاح كبير للمسلسل الذي سيقوم بتعريف المواطنين بصورة أكبر عن منطقتنا التاريخية التي نتشرف جميعًا بالانتماء إليها، ولقد تم تصوير عدد من الأعمال الفنية السابقة بها مثل مسلسل الشهد والدموع ومسلسل ليالي الحلمية، ونتمنى أن يحقق المسلسل النجاح المنتظر منه وربنا يجعل الشهر الكريم خير وبركة على الجميع".

أكلة رنجة.. واجب ضيافة أهالي الجمالية لأبطال "حق عرب"

بجوار مسجد أبو حريبة الأثري، يوجد مطعم الرنجة الشهير الذي ظهر في إحدى حلقات المسلسل، وهو المشهد الذي جمع بين بطل العمل وحبيبته أثناء تناولهم وجبة فسيخ ورنجة، وبالحديث مع شخص آخر من قاطني المنطقة ويدعي محمد، قال: "الفنان أحمد العوضي قام بتصوير أحد المشاهد الخاصة بالمسلسل في ضيافة مطعم الرنجة الشهير بالمنطقة، وهو الأمر الذي أسعدنا جميعًا، خاصة وأن العوضي من الفنانين المعروف عنهم تواضعهم الكبير مع الجميع، وعدم التعامل بتعالي مع البسطاء مثلما فعل عدد من المشاهير الذين يحضرون لتناول وجبة الفسيخ والرنجة بهذا المطعم من حين لآخر، وللحقيقة جميع فريق عمل المسلسل تعاملوا بكل احترام وأدب مع أهل المنطقة، على الرغم من طلب البعض التصوير مع أبطال العمل الدرامي".

بيت القاضي شاهد على قصة حب العوضي وحكاية تبنيه لأحد أطفال المنطقة

وفي منطقة أخرى وهي بيت القاضي الذي شهد تصوير معظم مشاهد العمل الرمضاني، الكائن بحي الجمالية، تقابلنا مع عم طارق صاحب ورشة تصليح أجهزة كهربائية، حيث قال: “الفنان أحمد العوضي من أكثر الفنانين احترامًا وتواضعًا، حيث قام بالوجود بيننا على مدار عدة أسابيع لتصوير مشاهد مسلسل "حق عرب"، برفقة إحدى فنانات العمل الدرامي، التي ظهرت صاحبة لإحدى محلات الكوافير الحريمي وهو الديكور، الذي تم تدشينه بإحدي المتاجر القديمة بالمنطقة، ويظهر تحت أسم كوافير لمسه، وقام أبطال العمل بتصوير عدة مشاهد في سور بيت القاضي الشهير، وعدد من المحلات والمنازل المحيطة به، وفي النهاية لا يسعني إلا توجيه الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية علي مجهودها الكبير في إنتاج أعمال درامية تعبر عن المناطق الشعبية العريقة مثل حي الجمالية والدرب الأحمر، ومنذ تصوير المسلسل بالمنطقة والجميع يتابع أحداثه وينتظر عرض حلقاته بفارغ الصبر".

وفي شارع المعز وتحديدًا امام سبيل عبد الرحمن كتخدا الذي ظهر في إحدى حلقات مسلسل حق عرب، تقابلنا مع عم محمد فني كهربائي، الذي حضر تصوير حلقات المسلسل، وقال عنها "كل الشكر والاحترام لصناع هذا العمل الفني الضخم، جميعهم تعاملوا بكل حب وأدب مع سكان الشارع السياحي وزائريه وحتى أطفاله الصغار، وهناك موقف إنساني جمع بطل العمل الفنان أحمد العوضي مع أحد الأطفال بالمنطقة، وابدي اعجابه الشديد بموهبته الفنية بهذا العمر الصغير، لدرجة قيامه بالنداء على أحد صناع العمل وابلاغه تبنيه هذه الموهبة الفنية الصغيرة، وهو الموقف الذي جعل عدد من سكان الحي التاريخي بتوجيه التحية للعوضي على تواضعه الشديد في التعامل مع الجميع مهما كانت سنه أو صفته، وأتمنى أن يظل هذا الفنان الجميل على هذا المنوال بصرف النظر عن تحقيقه نجاحات كبيرة خلال فترة قليلة، جعلته واحدًا من أبطال موسم رمضان من كل عام، وأيضًا عرض له مؤخرًا فيلم الاسكندراني، الذي حقق أيضًا نجاحًا كبيرًا بالسينما، ويعتبر بداية قوية لأول بطولة سينمائية له".

بائعو سوق المغربلين: شكرًا للشركة المتحدة التي تصنع دراما تعبر عنا

وفي سوق المغربلين الذي ذكره العوضي وظهر في إحدى حلقات العمل الدرامي، تقابلنا مع عدد من البائعين لرصد آرائهم وانطباعاتهم حول مسلسل حق عرب، الذي يعرض حاليًا، ويسرد حكايات من دفتر هذه المناطق العريقة بالقاهرة التاريخية، تحدثنا مع بائع متجول بالسوق ويدعي عم وهبة، الذي قال: "في البداية كل عام والشعب المصري بخير بحلول شهر رمضان الكريم، وأنا متابع جيد للأعمال الدرامية وخاصة إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية، التي قدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الرمضانية الناجحة، وبالنسبة لمسلسل حق عرب، أتمني أن يحقق النجاح الكبير المنتظر منه، خاصة وأنه يتناول حكايات وقصص من مناطق شعبية وتاريخية عزيزة على قلب كل مصري، خاصة وأن الفنان أحمد العوضي واحدًا من نجوم السينما والتليفزيون خلال السنوات القليلة الماضية، وله قاعدة جماهيرية كبيرة بين سكان هذه الأحياء الشعبية بفضل مصطلحاته ولهجته التي تشبهها إلي حد كبير، ومنطقة المغربلين واحدة من المناطق التي ترتبط ارتباطا شديدا بشهر رمضان الكريم، وتشهد تصوير عدد من الأعمال الفنية من حين لآخر بفضل وجود بعض المنازل الأثرية بها وأيضًا قربها الشديد من مناطق الخيامية وتحت الربع والغورية، وجميعها مناطق عادة ما تكون مقصدًا للزائرين من طبقات وجنسيات مختلفة".

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين

أهالي الجمالية والمغربلين