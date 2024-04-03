شهدت الحلقة 23 من مسلسل حق عرب، كثير من الأحداث المتجددة التي تحدد مصير النهاية، حيث شهدت ذهاب صباح وفاء عامر، لعرب السويركي للاطمئنان عليه، وعند حديثها معه دخل صديقه محسن ليخبره بأن فرح عبد ربه (رياض الخولي) على حنان الغرباوي غدا في منطقة المغربلين.

مسلسل حق عرب لـ"أحمد العوضي" ملخص الحلقة 23

كما شهدت الحلقة 23 إحضار عبد ربه (رياض الخولي) موظف الشهر العقاري لمنزل صباح القديم، ويجبرها على التنازل عن كل ما تملك له، وبالفعل تمضي على التنازل، وبعد تنازلها يطلقها عبد ربه، ضمن أحداث مسلسل حق عرب الحلقة 23.

وشهدت الحلقة أيضا ذهاب جمال عطوة للشقة التي تجتمع فيها زوجته سميحة مع رباح ويهددهم بالسلاح ولكن رباح يشتبك معه وينتهي الأمر إلى تفوق رباح وضرب جمال واخذ السلاح منه ويأمر سميحة بأن تعود للمنزل وكذلك جمال عطوة

وكانت قد شهدت الحلقة 22 من مسلسل حق عرب، الكثير من الأحداث المختلفة والتي ستشكل كثير من توقعات النهاية.

وكشفت الحلقة ذهاب جمال عطوة، لشقة سميحة زوجته ورباح ابو الدهب، والتي يتقابلان فيهما، وتنتهي أحداث الحلقة بفتحه باب الغرفة عليهما وتهديدهما بالسلاح.

وشهدت الحلقة ايضا معاناة عرب السويركي مع الإدمان، واحساسه بارهاق شديد نتيجة أعراض انسحاب المخدر، وطلبه من صديقه محسن بأن يحضر له جرعة مخدرات لتعاطيها لكي يهدأ.

وعندما علمت صباح هذا خافت على عرب ابنها وتولت إحضار لبن لماجدة لرضاعته واخبرتها بأن هناك رجل خير يقوم بتوفير هذا اللبن للأبناء الأيتام.

ابطال مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.