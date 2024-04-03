بإيرادات 63.4 مليار دولار.. 90.1 مليون سائح زاروا مصر خلال 10 سنوات

كشف تقرير صادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تحقيق مصـر إيرادات بنحو 63.4 مليـار دولار، ووصـل إليهـا نحـو 90.1 مليـون سـائح، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء علـى مدار العشر سنوات الماضية.

وذكر التقرير أنه على الرغم من كون السياحة الأكثر تأثرًا بالأحداث والتغيرات الاقتصاديـة الوطنيـة والدوليـة؛ فإنهـا تظـل القطـاع الأكثـر نموًا عالميًا، وواجهت مصـر هـذه التحديـات بتدابيـر وجهـود مكنت القطاع من استعادة الأرقام التاريخية، والتى تقـاس بعـام الـذروة السـياحية 2010 بنحـو 14 مليــون ســائح، والاســتمرار فـى النمـو الثابــت لتحقيــق الاســتراتيجية الوطنية والوصول إلـى 30 مليــون ســائح 2028.

مجموعـــة الأحداث السياسية

وذكر التقرير أن فترة عدم الاستقرار ومجموعـــة الأحداث السياسية والأمنية التـــى شـهدتها مصـر بعـد 2011 أدت إلـى تراجـع السـياحة فـي أعـوام 2016، و2020، و2021، بشـكل يفـوق المعتـاد، لكـن أسـهمت الإجـراءات المصريـة فـي تلك الفتـرة فـي اسـتعادة الحركـة السـياحية بمـا يتناسـب مـع اسـتراتيجية السـياحة ورؤيـة مصر 2030 للوصول إلى إيرادات 30 مليار دولار.

واستطاعت مصـر أن تجـذب فى النصـف الأول مـن عـام 2023 7 ملاييـن سـائح كرقـم قياسـى تحققـه السـياحة المصريـة للمـرة الأولى فى تاريخهـا، وكان شـهر أبريـل 2023 الأكبر من حيث استقبال السائحين مسـجلا نحـو 1،3 مليـون سـائح، وشـهد عـدد السـائحين علـى مـدار العشـر سـنوات الماضية تزايدًا ليسجل نحـو 90،1 مليـون سـائح حتـى عـام 2022.