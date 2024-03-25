تفاصيل زيارة لوكا مودريتش ومنتخب كرواتيا للأهرامات

قام منتخب كرواتيا لكرة القدم بقيادة نجم ريال مدريد لوكا مودريتش بزيارة أهرامات الجيزة، وذلك على هامش تواجدهم في مصر للمشاركة في بطولة كأس عاصمة مصر لكرة القدم، والتي تستضيفها مصر حاليًا باستاد مصر بمدينة الألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ووزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة القدم وتنظمها الشركة المتحدة للرياضة.

وكان في استقبال المنتخب الكرواتي وعلى رأسهم النجم لوكا مودريتش، ومارسيلو بروزوفيتش، وجوسكو جفارديول الذي اعتلى قائمة أغلى مدافع في العالم، أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة بدأها بزيارة الهرم الأكبر، حيث استمع بعثة فريق المنتخب إلى شرح مفصل عن تاريخ الهرم وطريقة بناءه وعدد الأحجار التي بني بها وعن بناة الأهرامات من العمال المصريين.

كما زاروا منطقة تمثال أبو الهول حيث استمعوا إلى شرح مفصل عن تاريخ التمثال وطريقة نحته ولوحة الحلم.

واختتمت الجولة بزيارة منطقة البانوراما حيث قام أعضاء فريق المنتخب الكرواتي بالتقاط الصور التذكارية معربين عن استمتاعهم وانبهارهم بما شاهدوه من آثار عظيمة بالمنطقة تعبر عن عراقة الحضارة المصرية القديمة.

يشار إلى أنة تقام فعاليات هذه البطولة الودية الدولية خلال الفترة من 22 وحتى 26 مارس الجاري باستاد مصر بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة واستاد القاهرة، ويشارك بها فرق منتخبات دول كل من مصر وتونس ونيوزيلاندا وكرواتيا، حيث نجحت مصر في استضافة فعاليات هذه البطولة التي تقام ضمن التوقفات الدولية في جميع اتحادات العالم.

وتحاول وزارة السياحة والآثار بالترويج إلى السياحة المصرية من خلال نشر الاعلانات الترويجية على جانبى المعلب، كما أن كافة المنتخبات المشاركة لديها شغف لزيارة الاهرامات.

FB_IMG_1711367523599