حصاد أنشطة وفعاليات وزارة السياحة والآثار خلال أسبوع

شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من الأنشطة والفعاليات طوال الأسبوع الماضى، والتى تستهدف تحسين التجربة السياحية للسائحين الوافدين، بالإضافة إلى بحث زيادة الحركة السياحية.

تطوير مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار اجتماعًا موسعًا مع قيادات الوزارة والمجلس الأعلى للآثار، لمناقشة مشروع تطوير ورفع كفاءة مقابر الصحابة وآل البيت والصالحين بسفح جبل المقطم، لما لها من أهمية تاريخيّة وأثرية ودينية، كما أنها جزء من النسيج العمراني للقاهرة التاريخية أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.

مشاركة الوزارة في المعرض السياحي الدولي MITT موسكو بروسيا

شاركت الوزارة في المعرض السياحي الدولي MITT بالعاصمة الروسية موسكو، أحد أكبر المعارض المهنية المتخصصة في السوق الروسية.

وقد شاركت هيئة تنشيط السياحة في هذا المعرض بجناح تبلغ مساحته 100م2 بمشاركة عدد من المنشآت الفندقية وشركات السياحة، بالإضافة إلى شركتي مصر للطيران وred sea.

- تكليف د. جمال مصطفى بأعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية

كما أصدر وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتكليف الدكتور جمال مصطفى، الذي كان يشغل منصب نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بتسيير أعمال ومهام رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس.

مشاركة الوزارة في المعرض السياحي الدولي Holiday World بالتشيك

شاركت الوزارة في الدورة الـ32 من المعرض السياحي الدولي Holiday world، بالعاصمة التشيكية براغ، وقد تم اختيار الجناح المصري المُشارك في المعرض كأحد أفضل الأجنحة المُشاركة من حيث التصميم.

وجاء تصميم الجناح المصري على شكل معبد فرعوني بمساحه تبلغ 64م، ويتضمن شاشات ضوئية وشاشات عرض كبيرة تعرض عددًا من الصور والأفلام الترويجية التي تُبرز المقومات والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصري.

إطلاق حملة "رمضان في مصر غير" للترويج للمقصد السياحي المصري بالسوق العربية

أطلقت الوزارة حملة للترويج للمقصد السياحي المصري بعنوان "رمضان في مصر غِير" ولمدة خمسة أسابيع بعدد من الدول العربية، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المعظم وقرب عيد الفطر المبارك.

تهدف الحملة لجذب المزيد من السائحين العرب لزيارة المقصد السياحي المصري والاستمتاع بالأجواء الرمضانية وعيد الفطر به.

مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر

قامت وزارة السياحة والآثار بتقنين وضع 18 مركزًا من مراكز السفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، والتي تنطبق عليها المعايير السياحية سواء من خلال ترخيصها سياحيًا أو منحها تصاريح مؤقتة للتشغيل تمهيدًا لاستكمال بعض الاشتراطات اللازمة لاستصدار الترخيص السياحي.

جاء ذلك مواصلة لحرص الوزارة على إحكام الرقابة وتقنين أوضاع كل الأنشطة ذات الصلة بمنظومة العمل بصناعة السياحة في مصر حفاظًا على أمن وسلامة السائحين والزائرين المصريين والأجانب.

الكشف عن مصطبة لموظف من عصر الدولة القديمة بدهشور

كما نجحت البعثة الأثرية الألمانية التابعة للمعهد الألماني للآثار في الكشف عن مصطبة تخص موظفًا يدعى "سنب-نب-إف" وزوجته "إيدوت"، تعود إلى عصر الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمالها بمنطقة دهشور الأثرية.

تُعد هذه المصطبة جزءًا من الجبانة الكبيرة لسكان دهشور في عصر الدولة القديمة، والتي تم الكشف عنها في عام 2002 بالتعاون مع الجامعة الحرة ببرلين.