الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بعد قطعها عن 9 مناطق.. موعد عودة ضخ المياه بالقاهرة الجديدة

قطع المياه
قطع المياه

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له، عن قطع مياه الشرب، اليوم الأربعاء، عن مناطق (التجمع الأول بالكامل - الرحاب 1 – الأحياء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس - حى 3/4- الشويفات- الدبلوماسيين- غرب الجولف- امتداد غرب الجولف- غرب أربيلا- القطاع الأول والثاني بمركز المدينة). 

وحدد جهاز القاهرة الجديدة موعد عودة المياه، حيث تنقطع اعتبارًا من الساعة الـ4 صباح اليوم الأربعاء الموافق 3/4/2024، وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم.

وأوضح الجهاز في بيانه أن قطع المياه يأتي نظرًا لأعمال تركيب طلمبة إضافية برافع المياه رقم 2 من ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، وأنه توجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، وفي حال طلبها يتم الاتصال على الرقم 15100.

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