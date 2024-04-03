بعد قطعها عن 9 مناطق.. موعد عودة ضخ المياه بالقاهرة الجديدة

أعلن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، في بيان له، عن قطع مياه الشرب، اليوم الأربعاء، عن مناطق (التجمع الأول بالكامل - الرحاب 1 – الأحياء الأول والثاني والثالث والرابع والخامس - حى 3/4- الشويفات- الدبلوماسيين- غرب الجولف- امتداد غرب الجولف- غرب أربيلا- القطاع الأول والثاني بمركز المدينة).

وحدد جهاز القاهرة الجديدة موعد عودة المياه، حيث تنقطع اعتبارًا من الساعة الـ4 صباح اليوم الأربعاء الموافق 3/4/2024، وحتى الساعة 9 صباح نفس اليوم.

وأوضح الجهاز في بيانه أن قطع المياه يأتي نظرًا لأعمال تركيب طلمبة إضافية برافع المياه رقم 2 من ضمن خطة تطوير منظومة المياه بالمدينة، وأنه توجد سيارات مياه تابعة للجهاز لسد احتياجات المواطنين، وفي حال طلبها يتم الاتصال على الرقم 15100.