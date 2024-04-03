رغم تبرير نتنياهو.. تنديد دولى بحادثة "وورلد سنترال كيتشن"

نددت دول عديدة، أمس الثلاثاء، بالغارة الجوية الإسرائيلية على غزة، والتي أسفرت عن مقتل 7 على الأقل من العاملين بمنظمة "وورلد سنترال كيتشن"، من بينهم عدد من الأجانب.

وقالت منظمة "وورلد سنترال كيتشن"، وهي مؤسسة خيرية للأغذية أسسها الطاهي الشهير خوسيه أندريس، في وقت مبكر من الثلاثاء، إن القتلى السبعة هم مواطنون من أستراليا، وبولندا، وبريطانيا، ومواطن مزدوج الجنسية أميركي-كندي. ولم تقدم تفاصيل، وقالت إن فلسطينيا واحدا على الأقل قتل أيضا في الغارة.

كما ذكرت أن العمال كانوا بصدد توصيل المساعدات الغذائية إلى من هم في أمس الحاجة إليها والتي وصلت بحرا يوم الإثنين عندما تعرضوا للقصف في وقت متأخر من مساء الإثنين. وقالت إسرائيل إنها تحقق في الحادث.

وبرّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو ما حصل بالقول إن "الحادث المأسوي عبارة عن استهداف غير مقصود من قبل قواتنا لأناس أبرياء في قطاع غزة".

وأضاف: "هذا يحدث في أوقات الحرب ونحن نفحص ذلك بشكل كامل ونجري اتصالات مع الحكومات المعنية وسنفعل كل شيء لكي لن يتكرر هذا أبدا".