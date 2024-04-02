النائبة سماء سليمان تهنئ الرئيس السيسي بالولاية الرئاسية الجديدة

هنأت النائبة الدكتورة سماء سليمان، وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية، اليوم الثلاثاء، من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لولاية رئاسية جديدة.

وأعربت، عضو لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، عن سعادتها البالغة بالمشهد التاريخي والحدث العالمي، بتنصيب الرئيس السيسي وخطابه الذي اتسم بالوضوح والرؤية المستقبلية وحمل في طياته رسائل طمأنة للمصريين والأشقاء، مؤكدة، أن اليوم بدأت ولاية جديدة تمتد فيها مسيرة العطاء وتكتمل من خلالها مسارات البناء فى كل قطاع من قطاعات الحياة الزراعية والصناعية والعمرانية وايضا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدولية.

ودعت أمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، عن صادق أمنياتها بالتوفيق لفخامة الرئيس السيسي في مسيرته التي بدأها منذ ٢٠١٤، نحو التنمية والبناء والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، وبناء الجمهورية الجديدة للمصريين.

ودعت نائبة حماة الوطن جموع الشعب المصري العظيم للوقوف خلف قيادته الحكيمة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار في مصرنا الغالية.

وكان الرئيس عبدالفتاح عبدالفتاح قد أدى اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام مجلسي النواب والشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقال الرئيس السيسي: قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أثناء أدائه اليمين الدستورية: إنني أعاهد الله وأعاهدكم بأن أظل مخلصًا في عملي، لا ترى عيني سوى مصالحكم ومصالح هذا الوطن، متسلحًا بعزيمتكم وأصلكم الطيب، ومحافظًا على العهد والوعد لمصر الحبيبة وشعبها العزيز وقبل كل شيء لله سبحانه وتعالى.

واستشهد الرئيس السيسي، بقول الله تعالى: "رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِى بِالصَّالِحِينَ".