رسائل المواطنين للرئيس.. مجدي مرشد: دعم الأحزاب وتطوير التعليم أولوية

دعا الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، الرئيس عبدالفتاح السيسي في الولاية الثالثة لاستكمال ما بدأه من إنجازات والاهتمام بالصحة خاصة في الريف واستكمال تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، والاهتمام كذلك بالتعليم وإنشاء مفوضية التعليم لتأخذ على عاتقها توحيد مآرب العملية التعليمية، ودعم الأحزاب وفتح المجال السياسي والاهتمام بالسياحة والاقتصاد الأزرق باعتبارهما السبيل لاجتذاب عملة صعبة.



وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، في تصريحات لـ"الدستور"، أن أهم الأولويات أمام الرئيس السيسي هو الاهتمام بفتح المناخ السياسي للأحزاب، وتشجيعها ودفعها للانتشار والتواجد في الشارع، والاهتمام بالتعليم وإنشاء مفوضية عامة للتعليم لتوحيد اتجاهات ومآرب ومخرجات العملية التعليمية وتغيير وتطوير مناهج التعليم وتحقيق نهضة تعليمية، والاهتمام بالصحة بالإسراع في نشر التأمين الصحي الشامل، والعمل على الارتقاء بمستوى الرعاية الأولية وتحسين الخدمات الصحية في الريف.

ولفت إلى أنه يجب أيضًا الاهتمام بالسياحة بشكل واضح كمصدر للعملة الصعبة والاهتمام بالزراعة والصناعة والعمل على زيادة الإنتاج لنصل لمرحلة زيادة الإنتاج والتصدير، وفتح المجال السياسي وكان بداية ذلك في الحوار الوطني الذي حرك المياه الراكدة في المجال السياسي وأحدث نقلة سياسية مهمة، ونتطلع للمزيد من إعطاء الفرصة للأحزاب السياسية وتشجيعها على الانتشار والوجود والتأثير في الشارع المصري، وهو ما سيكون له مردود كبير على الجمهورية التي نتطلع اليها.

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تمكن من تحقيق طفرة نوعية في مجالات البنية التحتية من طرق وكهرباء، لافتا الى أن مبادرة حياة كريمة غيرت وجه الريف وحسنت من الحياه فيه؛ بإدخال الصرف الصحي لكثير من القرى، وتطوير وبناء وحدات صحية وغيرها من الخدمات الأساسية.