الأربعاء 03 أبريل 2024
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سياسي

"حماة الوطن": كلمة الرئيس السيسي بعد تنصيبه خريطة طريق تاريخية للعمل الوطني

حماة الوطن
حماة الوطن

هنأ النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، بمناسبة أداءه اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة أمام مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، داعيًا المولى عز وجل أن يوفقه ويكلل جهوده لتحقيق آمال الشعب المصري وتطلعاته وأحلامه واستكمال مسيرة التنمية والجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها.

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برلمانية: تنصيب الرئيس السيسى لولاية جديدة بمثابة استكمال للإنجازات


وقال النائب اللواء أحمد العوضي في بيان له منذ قليل، إن مراسم تنصيب الرئيس السيسي، بداية لعصر جديد وولاية جديدة من الإنجازات المقبلة في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن اليوم هو بداية لجني ثمار المشروعات القومية الكبرى، التي بدأتها القيادة السياسية الرشيدة منذ 2014 وحتى الآن،  لتعبر بمصر لمزيد من النجاحات، وتصنع مجدًا جديدًا لكل الأجيال الحالية والقادمة.

وأضاف أن الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من الإنجازات والمشروعات والمباردات والقرارات في 10 سنوات لم تشهدها البلاد على مدار 30 عامًا، مؤكدًا أن القيادة السياسية نجحت برؤيتها الوطنية في النهوض بالوطن والعبور بالبلاد للجمهورية الجديدة، على الرغم من التحديات والصعوبات التي واجهتها الدولة خلال هذه الفترة.

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تنصيب الرئيس السيسي.. رسائل العاصمة الجديدة

وأشاد بخطاب الر ئيس السيسي، عقب أداء اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لبدء الولاية الجديدة لرئاسة مصر لمدة ست سنوات قادمة، واصفًا إياها بـ"خريطة طريق تاريخية للعمل الوطني، خلال فترة الولاية الجديدة في مقدمتها حماية وصون أمن مصر القومي"، بالإضافة إلى أنها بعثت بالعديد من الرسائل للمصريين والعالم أجمع على استكمال مسيرة التنمية الشاملة والإنجازات، مؤكدا أنه بعث برسالة طمأنة للمصريين على حجم التغيير والرؤية المستقبلية للأجيال المقبلة ليسعدوا وينعموا في الجمهورية الجديدة التي نحلم ونتمنها منذ عقود مضت.

 

ودعا النائب اللواء أحمد العوضي، الشعب المصري العظيم للوقوف خلف قيادته الرشيدة من أجل تحقيق المزيد من التقدم والتنمية والازدهار في مصرنا الغالية، مثمنا ما يتحقق بصورة يومية في مصر من إنجازات وتنمية شاملة في مختلف المجالات، معربًا عن صادق أمنياته بالتوفيق في مسيرة العمل والتنمية والبناء والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان.

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سياسيون: مراسم تنصيب تاريخيّة لرئيس مصر.. وخطاب يحمل قسما باستكمال البناء


وأكد دعم الحزب قيادة ونواب وأمانات على مستوى المحافظات لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواصلة مسيرة التنمية والبناء في الجمهورية الجديدة، والوقوف خلف قيادته الحكيمة من أجل الوطن والمواطن.

اللواء أحمد العوضي تنصيب الرئيس الرئيس عبدالفتاح السيسي أمن مصر القومي حماة الوطن

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