الثلاثاء 02 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مباحثات روسية هندية بشأن مكافحة الإرهاب

نيكولاي باتروشيف
نيكولاي باتروشيف

بحث أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع مستشار رئيس وزراء الهند لشؤون الأمن القومي أجيت كومار دوفال، اليوم الثلاثاء، سبل تعزيز التعاون بين موسكو ونيودلهي في مجال مكافحة الإرهاب.

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وأفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي، اليوم، بأن مباحثات باتروشيف ودوفال تضمنت مناقشة قضايا تعزيز التعاون الروسي الهندي في مختلف المجالات، إلى جانب التركيز بشكل خاص على مكافحة الإرهاب على أساس التعاون الثنائي بالصيغة متعددة الأطراف، وعلى تبادل المعلومات حول العناصر الإرهابية والمتطرفة"، وفقا لوكالة أنباء تاس الروسية.
يأتي هذا الاجتماع الثنائي عشية اللقاء السنوي الدوري الـ19 لأمناء مجالس أمن الدول الأعضاء في منظمة "شنجهاي" للتعاون.

مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مستشار رئيس وزراء الهند شؤون الأمن القومي أجيت كومار دوفال موسكو ونيودلهي مجـال مكافحة الإرهاب

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