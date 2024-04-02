الأربعاء 03 أبريل 2024
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عالم

محادثات استخباراتية رفيعة المستوى بين روسيا وبيلاروس فى موسكو

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مسئولين من جهاز الاستخبارات الخارجية ولجنة أمن الدولة لجمهورية بيلاروس أجروا مباحثات في موسكو لتحديد مجالات التعاون الثنائي التي تشكل أولوية كبرى للبلدين في المستقبل القريب. 
وذكر المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية- في بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية- أن المحادثات تركزت على استعراض نتائج العمل المشترك في مجالات الأنشطة الاستخباراتية، كما بحث الجانبان مهام وأولويات التعاون الثنائي بين الجهازين في المستقبل القريب. 

 

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وأشار البيان إلى أن الجانبين أشادا بالتطور السريع والثقة المتبادلة بين جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية ولجنة أمن الدولة البيلاروسية، مما يؤدي إلى حماية المصالح الوطنية لروسيا وبيلاروس. 
وأضاف: "أكد الجانبان أن الأجهزة الخاصة الروسية والبيلاروسية مكلفة بمسئولية متزايدة في كشف مخططات الغرب العدوانية ضد البلدين في الوقت المناسب، إلى جانب حماية وتعزيز القدرات الدفاعية والصناعية والتكنولوجية للدولة الاتحادية".

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