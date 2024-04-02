الأربعاء 03 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

رئيس وزراء كندا: نحتاج إلى مساءلة كاملة فى قصف إسرائيل لقافلة المطبخ المركزى

قصف إسرائيل لقافلة
قصف إسرائيل لقافلة المطبخ المركزي

أكد رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الثلاثاء، أن قصف الجيش الإسرائيلي لقافلة المطبخ المركزي العالمي في غزة أمر غير مقبول، مشددًا على الحاجة إلى المساءلة الكاملة والتحقيق في هذا الأمر.
كان مواطن مزدوج الجنسية يحمل جنسية كندا والولايات المتحدة من بين سبعة من عمال الإغاثة الدوليين الذين قُتلوا في غارة جوية إسرائيلية أثناء قيامهم بتوصيل الطعام في وسط غزة لصالح المجموعة الخيرية "المطبخ المركزي العالمي"، يوم أمس الاثنين.
وقال بيان إن العمال أصيبوا أثناء سفرهم في سيارتين مصفحتين تحملان شعار المجموعة ومركبة أخرى يوم أمس الاثنين، موضحًا أن الفريق كان يغادر مستودع دير البلح بعد تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية الإنسانية التي تم جلبها إلى غزة عن طريق البحر.

ما الذي قد يعنيه الهجوم المميت على عمال الإغاثة لتوصيل المساعدات في غزة؟


واعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلية نفذت "الضربة غير المقصودة"، وفقًا لوصف إسرائيل - التي أسفرت عن مقتل "أبرياء".


وقال رئيس الوزراء الكندي، إن الهجوم على عمال الإغاثة "غير مقبول على الإطلاق"، مضيفًا: "هذا شيء لم يكن ينبغي أن يحدث أبدًا، ونحن نشعر بالحزن تجاه العائلات والمنظمة التي تعرض الناس للأذى لمواجهة الأزمة الإنسانية المدمرة للغاية الجارية في غزة الآن".وتابع: "من الواضح أننا بحاجة إلى المساءلة الكاملة والتحقيق في هذا الأمر".

 

txt

مصر تواصل الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة (صور)


وأظهرت لقطات مصورة جثث القتلى في مستشفى بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة، وارتدى العديد منهم ملابس واقية تحمل شعار المؤسسة الخيرية، ومن بين القتلى أيضًا فلسطيني، بالإضافة إلى مواطنين من بريطانيا وأستراليا وبولندا، وفقًا لبيان المطبخ المركزي العالمي. 


وتبين أن القصف استهدف 3 سيارات تابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي، منها سيارتان مصفحتان، وسيارة ثالثة بدون تصفيح، وأسفر القصف عن مقتل 7 موظفين من فريق الإغاثة يحملون جنسيات أجنبية متعددة، بمن فيهم سائق فلسطيني.

رئيس الوزراء الكندى جستن ترودو الجيش الإسرائيلي قافلة المطبخ المركزي غزة الولايات المتحدة عمال الإغاثة الدوليين

مواد متعلقة

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

«كان هيتغدى معايا».. شقيق اليمني يكشف لحظاته الأخيرة قبل مقتله (نص التحقيقات)

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

السندريلا والقديس.. مذكرات مكتشف سعاد حسني

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

الأكثر قراءة

مسلسل حق عرب الحلقة 23.. زواج عبد ربه وحنان يربك السويركي و صباح

الحلقة 23 من مسلسل حق عرب..عرب السويركي يرفض دخول مصحات الادمان

مسلسل حق عرب الحلقة 22.. عرب السويركي يشكي همه لوالدته

محافظ بورسعيد يلغى الإفطار الجماعى حدادًا على أرواح ضحايا حادث طلاب الجامعة

مسلسل المعلم الحلقة 23.. وصية سهر الصايغ لـ "دهب" قبل وفاتها

النصر يهين موسيمانى بثُمانية فى شباك أبها بالدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

شيطان الحسن الصباح.. أسرار الشر فى مسلسل «الحشاشين»

أحمد الصغير

من «الهكسوس» إلى «الحشاشين».. المشهد الذى يجب أن تحذره مصرُ الآن!

ماجد حبته

ولاية جديدة.. وعهد جديد

عبد الرحيم طايع

رامز جلال.. والأطفال

جلال حمام

نتنياهو.. الصديق الذى أصبح أحمقًا «1»

محمد عبدالعزيز

ولاية جديدة.. فى جمهورية جديدة

حسين دعسة

إيران تحدد طبيعة الرد.. المنطقة على بركان من البارود

كريم السقا

عام الصناعة الوطنية وأداء اليمين الدستورية

صور

عهد جديد.. الرئيس السيسى أثناء أداء اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة

الحياة تُبهر الجميع بأدائها الاستثنائي في دورة المتحدة الرمضانية

الحياة تُتوج بطلاً لدوري المتحدة.. عمرو الفقي يُسلم الكأس

محطة تل أبيب

المزيد

وحشية نتنياهو أمام العالم.. مقتل موظفى المطبخ العالمى يزيد من عزلة إسرائيل

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ فى مطار رامون العسكرى قرب إيلات

أستراليا: استهداف عمال الإغاثة فى غزة غير مقبول على الإطلاق