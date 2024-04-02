الثلاثاء 02 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تواصل الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية على شمال غزة (صور)

الإسقاط الجوي للمساعدات
الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية

واصلت القوات الجوية المصرية على مدار أيام 31 مارس و1 و2 أبريل مهامها الإنسانية في إسقاط أطنان من المساعدات الإغاثية لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق بشمال قطاع غزة الذين يواجهون واقعًا كارثيًا نتيجة تدهور الأوضاع الإنسانية.  

واستمرت الطائرات المصرية بالتعاون مع نظيراتها من الدول الشقيقة والصديقة في تنفيذ طلعاتها اليومية من مصر والأردن لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية الكبيرة التي يواجهونها في ظل العراقيل والصعوبات التي تحول دون انتظام دخول المساعدات بصورة كافية لأهالي القطاع.

يأتي ذلك بالتزامن مع جهود مصر على المسارين السياسي والإنساني بالتعاون مع مختلف الأطراف والقوى الإقليمية والدولية لدعم جهود التهدئة وضمان إنفاذ المساعدات العاجلة إلى داخل قطاع غزة.

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