الأربعاء 03 أبريل 2024
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"صحة قنا" ترفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية لاستقبال عيد الفطر المبارك

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

وجه وكيل وزارة الصحة بقنا، الدكتور محمد يحيي بدران، برفع درجة الاستعداد بجميع المنشآت الصحية استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وكيل الوزارة، اليوم الثلاثاء، في حضور مسؤولي وقيادات المستشفيات، وذلك لمناقشة الاستعدادات بالمنشآت الصحية لاستقبال عيد الفطر المبارك.
ووجه الدكتور بدران، خلال الاجتماع، بضرورة التأكد من رفع درجة جاهزية المستشفيات لاستقبال كافة الحالات المرضية التي قد ترد إلى المستشفيات والعمل على تواجد الفرق الطبية الكافية لتقديم الرعاية اللازمة للمترددين.

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كما ناقش وكيل وزارة الصحة اللائحة الجديدة رقم 75 لسنة 2024 وأسس العمل بها والتطبيق المرن لها وكيفية بلورتها لزيادة دخل صناديق المستشفيات والتي يمكن من خلالها الصرف على تحسين خدمات المستشفيات، بجانب بحث أُطر رفع مستوى مكافحة العدوى وبروتوكول التعامل مع المضادات الحيوية بالمستشفيات وأثرها على صحة المواطنين.

وكيل وزارة الصحة بقنا الدكتور محمد يحيي بدران المنشآت الصحية استقبال عيد الفطر المبارك مسؤولي وقيادات المستشفيات

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